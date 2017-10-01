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Когда прилетит дятел? Кресло министра ЛПК Архангельской области оказалось свободным

В региональных СМИ прошелестела информация, что правительство Архангельской области покидает министр природных ресурсов и ЛПК Константин Доронин. Со стандартной для таких случаев формулировкой – «в связи с переходом на другую работу».

Приглашение Доронина на работу в Архангельскую область наблюдателями изначально было воспринято скептически. Дело в том, что сам он из Саратова, а отношения лесных элит в нашем регионе настолько сложные, что и местному не разобраться. В итоге не продержался и двух лет.

Впрочем, о Поморье у уволившегося должны остаться не самые плохие воспоминания. Его годовые доходы:

за 2015 год - 1 680 460,14 рублей;
за 2016 год - 2 229 503,64 рублей.

Ну и фотография говорит сама за себя.

Сейчас в соцсетях бурно обсуждается, кто займет это кресло. Чаще всего звучит фамилия областного депутата, общественника, спортсмена и бизнесмена, возглавляющего в региональном Заксобрании профильный комитет. Уж очень фамилия подходящая…

Однако столь же часто звучит риторический вопрос – а на фиг ему это нужно?

 (на фото: запомните, дети - это Доронин)

12 декабрь 10:40 | : Политика / Экономика

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