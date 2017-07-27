Московский каприз. Кремль даст либералам порулить... и что дальше?

Вечером десятого любовался на обстановку в студии Соловьёва («Россия-1»). Оборзевшая оппозиция, как конструктивная, так и не очень, нападала на единороссов с претензиями. Последние вяло отмахивались, видимо, такой была партийная установка. Речь шла не о результатах в целом, а о многочисленных нарушениях в ходе голосования и предвыборной работы. Хозяин студии, Владимир Рудольфович (не путать с Вольфовичем!), выступал роли подзуживающего модератора – «прямо в суд таких тащить… на скамью… если докажут, конечно». Оппозиция удовлетворённо кивала, показательный урок демократии.

А вот было или не было? Движение "Голос" зафиксировало более 1500 сообщений о нарушениях на выборах в единый день голосования 10 сентября. В частности, как свидетельствуют данные наблюдателей, в разных регионах были и вбросы, и аномалии явки. Массовый характер носили и жалобы на нарушение порядка подведения итогов голосования. В тройке лидеров по нарушениям оказались Москва, Саратовская область и Краснодарский край.

Странно, не упомянули Барнаул, Алтайский край. Там досрочное голосование зашкалило аж за 30 %. Знаете, когда можно (и даже должно) досрочно голосовать? Когда у вас нужное воскресенье рабочее, когда вы находитесь в непрерывном рабочем цикле, или на вахте, куда не доставить урны, в океане, например. В сухопутном же Барнауле поспешили раньше всех сроков отдать свои голоса неработающие пенсионеры. И не путайте с отъездом в командировку или на отдых, в этих случаях простого открепительного талона вполне достаточно.

Будут карать? Говорят, уже начали. Полетел мэр Саратова, который так старался угодить… что явно перестарался. Не учёл, что всем результат этих выборов… по уху, прицел на президентские. Где победа Путина должна быть чистой. Чтобы Запад махнул рукой – этим людям нужна не демократия, а самодержец, хоть с гимнасткой, хоть с балериной… вот пусть сами и ковыряются – отстал от нас с поучениями. Для этого нужно было очистить ряды от приписчиков, чтобы после мартовских 95-ти процентов за одного кандидата лишь безнадёжно развести руками – так люди голосовали, мы-то причём?!

С губернаторскими вроде всё прошло по сценарию, во всех регионах проголосовали за тех, кого благословил Путин. То есть, тех и.о., кого назначил Кремль взамен убывших. При крайне низкой явке. В соцсетях читаю жалобы, что многие из новых за пару-тройку месяцев элементарно не успели проявить себе ни с какой стороны. Вроде бы и «за» не за что, но и «против» тоже. А «за» конкурентов, удивляюсь? Какая там конкуренция, отмахиваются, с такими фильтрами. Ещё такое выберешь… лучше совсем не ходить. Ну да… мы Киселёва помним.

Собственно, это была ещё и проверка (последняя) глав регионов на способность организовать избирательный процесс в нужном русле, т.е. с нужными результатами и без громких скандалов. Уже известен аутсайдер - уйдёт губернатор Омской области Виктор Назаров. По мнению Москвы, он оказался неспособен подготовить регион к президентским выборам 2018 года. У губернатора большие проблемы с управляемостью регионом, из-за этого «Единая Россия» была на грани поражения на выборах в городскую Думу Омска. Блин, так он же не политтехнолог (политтехнолог в Калининградском анклаве рулит, там с выборами всё тип-топ), он следователь! А не… волнует ни разу, кто-то ответить должен. Конечно, не сразу, месячишко пройдёт. Но я уже представляю, как с Виктором Ивановичем перестают здороваться за руку на уровне его аппарата, как он сам руки не подаёт, помогая бывшим подчинённым его игнорировать. Фу, как противно…

Но самым оппозиционным местом России оказалась Москва. Та самая, которую за день до выборов фестивалили на 770 млн, весь интернет ещё ревел от возмущения. И вот налицо чёрная неблагодарность столичных хлюстов – проигрыш «Единой России» в десяти районах мегаполиса. И, о, особый цинизм, в Гагаринском районе, где в этот раз голосовал сам президент (угадаете, за членов какой партии?), окончательно и прилюдно признавший себя москвагородцем (до москвича ещё далековато). Вот тебе и «Где Путин, там победа!», самый модный в эту избирательную кампанию лозунг.

Есть на этот счёт разные мнения. Кто-то считает, что перестарались с искусственным занижением явки, работающей в пользу… сами знаете, кого. Мол, в этот раз вообще никак не оповещали о дне голосования, и подневольные бюджетники с чистой совестью отправились в лес, зато подтянулся протестный электорат (а он в столице самого противного либерального толка). Другие высказывают догадки, что на тех участках, где кандидаты-единороссы получили дулю с маслом, работники избирательных комиссий резонно посчитали, что премия по итогам никак не компенсирует повесток к следователю еже ли что, и просто честно подсчитали голоса.

В любом случае, конфуз. Моя подружка-журналистка, отбывшая несколько лет на ПМЖ в Израиль, но не теряющая связей с малой родиной (при том, что она этнически русская, просто ищет разнообразия в жизни, и в личной особенно), пишет - Слушайте, это как-то очень и очень радостно. И кажется даже невероятным. Читаю посты-отчеты о вчерашних выборах в Москве, и в ладоши хлопаю натурально. Многие мои друзья были наблюдателями на избирательных пунктах. Некоторые мои друзья баллотировались в муниципальные депутаты (и выиграли!). И все как один пишут, что голоса считались честно, и почти нигде не прошла ЕР (я про те округа, откуда читала отчеты). Это реально круто. И карта Москвы приложена, где центр и почти весь запад зелёно-оппозиционный («Яблоко», ПАРНАС, семья Гудковых).

Так что, трындец мэру-Собянину, на пенсию советником к какому-нибудь Сечину (изощрённей издевательства не придумывается)? Даже не надейтесь. Понаехавший президент всегда поймёт понаехавшего градоначальника – в газенвагены эту сволоту надо было на Пушкинской, в газенвагены… а не в комфортабельные автозаки. Просто придумали новый островок свободы и демократии. Где, как не в московском Центре, ненавидимом всей остальной Россией – если нужно будет погромить, только свистни.

Ну, а народу, московским жителям что ждать от этой победы? В центре столицы будет объявлена полная свобода слова, узаконены однополые браки, а Крым будет считаться украинским? Нет, я не утрирую, я действительно понять хочу, какая практическая польза от островка либеральных свобод в самом центре ненавидимой всеми столицы. Пойдут на сепаратизм, самоопределение? Посмотреть бы…

Вообще-то здесь речь о местном самоуправлении. Которое при полной финансовой несамостоятельности на местах является не более, чем бумажной фикцией.

Наверное, эта мнимая столичная победа принесла больше пользы партии власти, у которой теперь появилась роскошная отмазка перед западными наблюдателями – к нам вернулся реальный политически плюрализм, миллион… даже два, населения открыто заявляют, что не любят Путина, и их за это не арестовывают, и из Тверской гетто не устраивают.

Зато депутатов-коммунистов в Москве теперь совсем мало. В 90-х это порадовало бы, а теперь наплевать. Другие нынче времена…