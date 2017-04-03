У идола в плену. В Архангельске собираются отметить день рождения Ильича

22 апреля 2017 года (суббота) в 12 часов те же люди, что установили бюст Сталину на городских задворках, приглашают архангелогородцев и гостей областной столицы принять участие в церемонии возложения цветов к памятнику Владимиру Ильичу Ленину.
Действие развернется на площади Ленина в центре Архангельска.
А тем временем в Москве…
В Госдуму в четверг внесен законопроект с предложением правового механизма для захоронения останков Владимира Ленина.
«Наш законопроект содержит правовой механизм перезахоронения останков Владимира Ильича Ленина. Порядок и сроки, а также место захоронения должны устанавливаться правительством с учетом решения межведомственной комиссии», - прокомментировал один из авторов законопроекта член фракции ЛДПР Владимир Сысоев.
Впрочем, уже вечером того же дня три единоросса, подписавшихся под законопроектом, «дали задний ход» после окрика из исполкома своей партии.
Как показал недавний опрос «Левада-Центра», более половины россиян считают, что тело Ленина нужно захоронить: 32% предлагают сделать это у Кремлевской стены, а 26% — на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Около трети респондентов (31%) уверены, что его останки следует оставить в мавзолее.
Наблюдатели же считают, что тема Ленина вообще неактуальна… подрастающее поколение в большинстве своем просто не знает, кто это такой.