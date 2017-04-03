Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

У идола в плену. В Архангельске собираются отметить день рождения Ильича

22 апреля 2017 года (суббота) в 12 часов те же люди, что установили бюст Сталину на городских задворках, приглашают архангелогородцев и гостей областной столицы принять участие в церемонии возложения цветов к памятнику Владимиру Ильичу Ленину.

Действие развернется на площади Ленина в центре Архангельска.

А тем временем в Москве…

В Госдуму в четверг внесен законопроект с предложением правового механизма для захоронения останков Владимира Ленина.

«Наш законопроект содержит правовой механизм перезахоронения останков Владимира Ильича Ленина. Порядок и сроки, а также место захоронения должны устанавливаться правительством с учетом решения межведомственной комиссии», - прокомментировал один из авторов законопроекта член фракции ЛДПР Владимир Сысоев.

Впрочем, уже вечером того же дня три единоросса, подписавшихся под законопроектом, «дали задний ход» после окрика из исполкома своей партии.

Как показал недавний опрос «Левада-Центра», более половины россиян считают, что тело Ленина нужно захоронить: 32% предлагают сделать это у Кремлевской стены, а 26% — на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Около трети респондентов (31%) уверены, что его останки следует оставить в мавзолее.

Наблюдатели же считают, что тема Ленина вообще неактуальна… подрастающее поколение в большинстве своем просто не знает, кто это такой.

 

21 апрель 11:23 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2017 (174)
Март 2017 (249)
Февраль 2017 (225)
Январь 2017 (200)
Декабрь 2016 (233)
Ноябрь 2016 (180)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.