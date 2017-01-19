"Так и до майдана недалеко". Архангельские полемисты рассуждают на тему выборов без выбора

Архангельский писатель, руководитель регионального отделения общероссийского движения «Народны Собор» Александр Тутов и журналист Анатолий Беднов – об избирательном законодательстве и практике выборных кампаний.
Анатолий Беднов: - В Архангельской области – довыборы депутатов в областное Собрание и гордуму Архангельска. По-прежнему трудно пробиться в кандидатские ряды самовыдвиженцам, которых отсеивают на стадии сбора подписей.
Александр Тутов: - С моей точки зрения, российские избирательные законы ведут к развалу нашей страны. У меня такое чувство, что это специально заложенная бомба. У нас количество активных избирателей, многие стали интересоваться политикой, достаточно большое, а голосует все меньше и меньше. Причина – в том, что люди абсолютно не верят в выборы.
А.Б.: - Вот и получается, что избранные депутаты выражают интересы очень небольшого круга лиц, которые за них проголосовали.
А.Т.: - В результате у нас и в областном Собрании, и в городской Думе почти нет бюджетников, а представлен в основном бизнес, ну и «Единая Россия», которую сильно не любит большая часть населения страны.
А.Б.: - Буквально единицы бюджетников. А в Архангельском горсовете девяностых их было большинство: врачи, учителя, журналисты, работники культуры и т.д.
А.Т.: - И при всем этом «Единая Россия» радуется, что собрала больше всех голосов. Притом за них проголосовало меньше десяти-пятнадцати процентов населения города. То есть депутаты, в лучшем случае, отстаивают интересы десяти-пятнадцати процентов избирателей. Законы, принятые Госдумой, привели к тому, что судьбу выборов решает не народ, который голосует, а избирательные комиссии, которые исполняют эти федеральные законы, которые позволяют недопускать всех кандидатов не из «обоймы». В то же время ни разъяснения этих законов, никакой помощи кандидатам не существует, притом, что юридическим образованием обладают далеко не все. Им отвечают: смотрите в интернете. А ведь избирательное право – это отдельная отрасль права. Получается, что тот, кто не разбирается в нем, обязательно ошибется, так как при сборе подписей придирки идут абсолютно ко всему, начиная от оформления подписного листа, за любые орфографические ошибки, например за то, что пишется «г.Архангельск», но не указывается «Архангельская область»..
А.Б.: - Чем ближе к очередным парламентским выборам, тем больше новых препон создается для кандидатов.
А.Т.: - Сейчас ввели правила, которых раньше не было. Если человек был когда-то условно осужден и его судимость давно погашена, его заставляют указывать ее. Хотя, может быть, с тех пор прошло двадцать лет. Многие получали политические статьи, хулиганские и так далее. Человек должен изучить все законы, помимо избирательного, чтобы участвовать в выборах.
При сборе подписей придираются, если у вас написано не «Архангельская область, город Архангельск», а просто «Архангельск». К любой мелочи, к любому исправлению, притом, что все подписи – настоящие. То есть большая часть кандидатов лишена права избираться, так как они не могут зарегистрироваться, и большая часть избирателей – права выбирать своих представителей, которых они ценят и уважают. И, не имея возможности проголосовать за тех, кто им нравится, они просто не идут и не голосуют. А политическая активность населения растет.
В результате оппозиционные выступления пошли уже не только в Москве, а по всей России. Многие из тех, кто выходит на эти митинги, не являются либералами, не поддерживают Навального. Просто им не нравится, что страну разворовывают. Но даже если не так сильно разворовывают, как говорят: почему никто не объяснит населению, что это неправда? Население правительству уже не верит, потому что все помнят историю с Васильевой и Сердюковым.
А.Б.: - Не только расхищение, но и моральный удар по армии.
А.Т.: - А еще они подорвали веру в то, что государственные структуры заботятся о населении. Вот вспоминают Украину, майдан. А к майдану-то кто тащит? Активность населения растет, притом, что активное население фактически лишено права выбора. И если голосуют все меньше, куда эта активность пойдет?
А.Б.: - На площади и улицы. Закон сохранения протестной энергии: она никуда не исчезает, просто вместо избирательных участков выплескивается на митингах. А это уже опасно для действующей власти.
А.Т.: - Потому что это может вылиться в «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Мы не хотим никаких потрясений, революций, потому что видим на примере Украины, к чему это ведет. Сегодня часто Россию сравнивают с Украиной – в пользу России. Но почему обязательно с Украиной, почему не сравнить с благополучными странами – например, Швейцарией. У нас уровень здравоохранения становится все хуже и хуже. Образование? Бедные учителя, которым обещали увеличить зарплату, а они стали получать еще меньше. И в университетах то же самое.
В России есть хорошие, грамотные управленцы, но в большинстве чиновничьих структур их нет. Министры непонятно, чем занимаются. Та же Голикова, будучи экономистом, занималась здравоохранением, а теперь работает в Счетной палате. То есть проверяет то, что наворочала, разрушая здравоохранение страны?
Если бы ситуацию можно было решить выборным путем, пришли бы новые люди, приняли новые законы, которые развивали бы экономику. А у нас что предлагают? Ввести плату за сбор грибов? Уменьшить пенсии? Сегодня молодежь не верит, что когда-то сможет получить достойные пенсии. И еще: почему у нас в стране больше переживают за Сирию, чем за Донецк и Луганск?
Мне лично это непонятно. Воевать за Сирию, которая очень далеко – в этом я, честно говоря, не вижу смысла. Хотя я могу сочувствовать из-за отдельных геополитических моментов.
А.Б.: - В условиях дефицита реального парламентаризма создано множество общественных (точнее – псевдообщественных) структур при исполнительной и законодательной власти: советы, палаты и т.д. Но ведь, во-первых, это чисто совещательные органы, они могут рекомендовать что-то действующей власти, но сами они ничего не решают. Во-вторых, советы нужны, но – экспертные советы, в которых заседают специалисты по определенным темам и своими профессиональными советами помогают власти принимать правильные решения, а не делать глупости, за которые потом расплачивается народ. А просто собрание неких общественных фигур, которые только изображают «единение власти с народом»… Их же
подбирают по принципу лояльности к власти, а не по принципу компетентности и принципиальности. Если в России установится-таки настоящий парламентаризм – отпадет и надобность в большинстве таких «общественных» советов.
А.Т.: - В данной ситуации надо бороться против подобного выборного закона, за права избирателей и избираемых. Достаточно, чтобы кандидат был дееспособным, гражданином России, не было за ним страшных преступлений (изнасилований, педофилии, убийств, терроризма) и не было двойного гражданства, как у некоторых депутатов Госдумы. И пусть народ решит: достоин он этого или недостоин. Даже если в избирательном бюллетене будет много фамилий, голосовать все равно будут за знакомые фамилии. Как это было раньше.
Иначе нормальных кандидатур просто не появится – достойных, патриотичных людей, которые разбираются в экономике. А сегодня кого-то из депутатов за взятки арестовали, кого-то за другие уголовные дела. Но это же результат вашего отбора! Сегодня депутаты – «шестерки», которые выполняют указания сверху, но винить их в этом глупо. Когда несколько лет назад один из сданных мной документов просто пропал в избирательной комиссии, и меня из-за этого не зарегистрировали, никого же потом не наказали. Хотя была выдана справка о получение всех документов. Но это не помогло. Это нормальное отношение?
Если мы хотим, чтобы ситуация изменилась к лучшему, нужно широко допустить людей к выборам. Даже в таком вроде бы недемократическом обществе, как Спарта, могли голосовать с тридцати лет. Хоть и голосовали там, кто кого перекричит. Но кричать могли все.
А.Б.: - Как и в Новгороде. По крайней мере, пока там была реальная демократия. А когда власть сконцентрировалась в руках олигархии, «золотых поясов»…
А.Т.: - Пока вече имело влияние, Новгород был силен и крепок. А когда ввели ограничения, Новгород превратился в государство, грабившее своих, живущих, например, в Поморье. Поэтому он и проиграл Москве. Чтобы и нам не проиграть, надо менять ситуацию. Иначе проиграем страну!
(на фото: Беднов и Тутов... что-то презентуют)