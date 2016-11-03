Что еще надо человеку, чтобы встретить старость? Кое-что об Алексее Гришкове

Елена Горяшина, блогер, участник Ассоциации «Вольное дело»:
Вчера депутатами областного Собрания господин ГРИШКОВ согласован для назначения на должность заместителя губернатора – руководителя представительства Архангельской области при Правительстве РФ.
Господин ГРИШКОВ останется в должности заместителя Орлова, зарплата его, видимо, увеличится (доход за 2015 год - 2 494 211,96 рублей), но будет он ЖИТЬ в МОСКВЕ. Чем будет заниматься?
По словам Игоря ОРЛОВА, ГРИШКОВ будет "на новом уровне организовывать взаимодействие со всеми структурами Правительства России. Прежде всего это касается развития проектного управления, а также современных решений в области бюджетных отношений и формирования новой экономической стратегии в целом". УЛЫБНУЛО)))
ПОЕЗЛО ГРИШКОВУ с ОРЛОВЫМ. Летал-летал с места на место, а как удачно приземлился в орловское гнездо: просидел аж ПЯТЬ ЛЕТ!
1983 – 1989: электромонтажник судовой 2 разряда Северного производственного объединения «Арктика»;
1989 – 1992: инженер-конструктор Северного производственного объединения «Арктика»;
1992 –1993: заместитель директора по коммерческим вопросам предприятия «Ростелетехника»;
1993 – 1994: директор товарищества ТОО «ПО Аксон»;
1994 – 1995: директор товарищества ТОО «Аксон – ЛТД»;
1995 – 1997: заместитель генерального директора ЗАО «САЛИКС»;
1997 – 1998: заместитель генерального директора АООТ «Архангельсклестоппром»;
1998 – 1998: первый заместитель генерального директора ООО «СВ Нефтепродукт»; 1998 – 2000: главный инженер ООО «Архангельсклесэнерго»;
2000 – 2002: менеджер ООО «Металл Инвест»;
2002 – 2005: начальник управления экономики и прогнозирования, начальник финансово-экономического управления Администрации Мирного; заместитель мэра Мирного;
2006 – 2007: советник Главы администрации Архангельской области представительства администрации Архангельской области при Правительстве Российской Федерации, г. Москва;
2007 – 2007: заместитель руководителя Представительства Амурской области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации, г. Москва;
2007 – 2008: руководитель Представительства Амурской области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации, г. Москва;
2009 – 2012: главный инспектор инспекции межрегиональных проектов и программ, главный инспектор инспекции по комплексному контролю международных проектов и региональных стратегий развития, заместитель начальника инспекции проектного аудита социально-экономического развития,
заместитель начальника инспекции по комплексному контролю международных проектов и региональных стратегий развития департамента стратегического контроля ресурсного обеспечения социально-экономического развития Счетной палаты Российской Федерации, г. МОСКВА.
2012 - 2017: в заместителях Игоря Орлова, г. АРХАНГЕЛЬСК.
2017 - ... в заместителях Игоря Орлова, г. МОСКВА.
Видимо, в Москве господин ГРИШКОВ и выйдет на заслуженный отдых: до пенсии всего три года (сейчас ГРИШКОВУ - 52 года). Хорошая жена, хорошие квартиры, хороший дом, хорошие земли (много), хорошая пенсия... Что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?!
https://dvinaland.ru/government