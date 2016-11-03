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В почетную ссылку? Архангельское областное Собрание благословило Алексея Гришкова на московские подвиги

Речь идет об Алексее Гришкове, бывшем заместителе губернатора по стратегическому планированию, и Викторе Иконникове, занявшим его место, а ранее курировавшим в областном правительстве экономический блок.

Отметим, что Гришков перешел на работу в столичное представительство Архангельской области. Его предшественник на этом посту Владимир Щелоков, практически неузнаваемый на региональном уровне, перешел на работу в перспективный «Белкомур».

Еще раньше эту должность занимали такие одиозные личности, как Гудовичев и Мирелли, а сам кабинет руководителя представительства отметился наличием камер для скрытой видеосъемки компромата.

Также люди, занимавшие эту должность, никогда не отличались публичностью, их профессиональное умение часто сводилось к грамотному приему гостей из высшего руководства области. Поэтому депутаты от души посоветовали Гришкову больше контактировать с прессой, а губернатор Игорь Орлов пообещал Собранию, что вопросы стратегического планирования и лоббирования интересов Архангельской области в столице теперь будут в приоритете.

Между тем, наблюдатели высказываются в том плане, что перемещение Гришкова в Москву ни что иное, как почетная ссылка.

15 февраль 12:32 | : Политика

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