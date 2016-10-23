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Читайте в Итогах недели от 15 января 2017 года (Еженедельный обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- Вашингтонский колотун – новому президенту США придётся умерить свою любовь к России;

- За семейным столом – россияне трепетно относятся к вопросам веры, секса и зарплаты;

- Ангарский кошмар – почему полиция так долго ловила коллегу-маньяка;

- Новогодний выхлоп – менеджеры архангельского «Водоканала» проявили верх бесстыдства.

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/37425-itogi-nedeli-s-9-po-15-yanvarya-2017-goda.html

15 январь 09:16 | : Политика

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