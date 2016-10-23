Итоги недели с 9 по 15 января 2017 года

Сегодня в Итогах:
- Вашингтонский колотун – новому президенту США придётся умерить свою любовь к России;
- За семейным столом – россияне трепетно относятся к вопросам веры, секса и зарплаты;
- Ангарский кошмар – почему полиция так долго ловила коллегу-маньяка;
- Новогодний выхлоп – менеджеры архангельского «Водоканала» проявили верх бесстыдства.
Международные новости
США: Как нахлобучили Обаму
Пока народ находился в нирване рождественских каникул, международная жизнь как будто замерла. Выпуски новостей шли по сокращённой программе и в основном касались одного – хакернула Россия избирательную систему США, или Трамп сам-с-усам. Появился даже некий доклад от американской разведки, где как бы приводятся разные доводы и чуть ли не доказательства. Впрочем, Кремль на это лишь устало зевает – достали, мол, своими фантазиями, уйти по тихой воде не могут.
«Абсолютно не подкрепленные ничем голословные обвинения (в опубликованной части доклада) звучат на достаточно любительском эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное, применим к высокопрофессиональной работе высококлассных спецслужб», - цитирует ИТАР-ТАСС президентского толмача Пескова.
Всё-таки тяжела официальная ноша, когда не можешь называть вещи своими именами. Вот помню, в 90-х на телевидении разгорелся скандал – ОРТ (Первый канал) умыкнул у РТР («Россия») продолжение популярного сериала («Графиню де Монсоро», кажется). И Андрюша Васильев, друг моей бесшабашной юности, на тот момент заместитель Эрнста по таким вот скандальным ситуациям, так прямо на камеру и сказал: «Проморгали – молчите в тряпочку», и по сути был прав. Кто-то будет спорить, что политика – один из самых жёстких видов бизнеса? То-то…
Протокольным языком это звучит так: Американская разведка в пятницу, 6 января, обнародовала незасекреченную версию доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США. В документе говорилось, что российское руководство с помощью хакерских атак пыталось дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и создать условия, благоприятные для победы республиканца Дональда Трампа. По версии спецслужб США, в Москве стремились подорвать общественное доверие к демократическому процессу США и нанести ущерб по позициям Клинтон на выборах.
Если даже было – это выдающаяся знаковая победа российский системщиков над американскими. Впрочем, у наших было стратегическое преимущество. Ведь талантливые программисты эмигрируют отсюда туда, а не наоборот. Поэтому легко предположить, что мы заранее заслали в их Силиконовую долину своих кибер-казачков… и результат налицо. Не знаю, как у вас с этим делом, а у меня гордость играет… в одном месте.
Вы обратили внимание, как надрывно новоизбранный президент Америки отрицает любую причастность России к своей победе? Только не надо думать, что таким наивным образом он пытается сбить црушных ищеек со следа… миллиардер по определению не может быть наивным. Скорее, здесь задета гордость серьёзного игрока – я сам её (Клинтошу) сделал… без всякого Путина.
Ох уж этот Путин… за последние пару месяцев стал злым гением Америки. Особенно той, что симпатизирует демократам. Уходящей Обама со слезой в голосе просит идущих следом на обольщаться на его счёт, слишком позитивный образ создают американские республиканцы в противовес старому, негативному. «Владимир Путин не в нашей команде. Если мы дойдём до точки, когда в этой стране люди будут чувствовать большую симпатию к лидеру, который является врагом США и считает наш образ жизни угрозой своей безопасности, то у нас будут большие проблемы, чем кибератаки», - молит Барак своего нежданного преемника и призывает его больше заниматься разведкой и киберзащитой. Больше… в ущерб чему? Дональду ещё много предстоит разбираться с безразмерно раздутой социалкой и экономикой на грани депрессии, что ему оставляют в наследство.
Что ж, Владимир Владимирович может гордиться. Такого ужаса, которого он нагнал на американскую администрацию, я не припомню со времён «Карибского кризиса». Впрочем, тогда и нас колбасило, прекрасно помню те разговоры на кухне – будет ли больно от атомного взрыва, или сразу исчезнешь. Сейчас мы на коне, а Америку лихорадит. Не всю, а ту, которую надо, простых американцев ничего, кроме счёта в банке и в бейсболе не интересует.
Парадокс ситуации в том, что Россия, отрицая своё влияние на результат президентских выборов в США, почти гордится им на всех телевизионных ток-шоу. Ну, а как ещё, столько лет сетовали на то, что в 90-х с нами не считались, Югославию бомбить начали, толком не посоветовавшись. А тут стали прямо приоритетом во внешней политике, при имени Путин у американских парней глаз дергается, как когда-то при имени Сталин.
Теперь многие гадают, в чём и насколько может подкузьмить нам уходящий в историю Барак Хусейнович за те несколько дней, что ему осталось заседать в Капитолии. Санкции, вводимые против не самых приятных персоналий, типа Бастрыкина, мы как-нибудь переживём. Проклятия в адрес Москвы, потрясание жидким чёрным кулачишком… а то мы всего этого не видели.
Поэтому Обама идёт по другому пути, менее прямолинейному – он пытается стравить Трампа с родными им обоим американскими спецслужбами, благо для этого есть предпосылки. Представьте только, руководители трёх основных спецслужб США - ЦРУ, ФБР, Агентства национальной безопасности – почти в открытую говорят новому главе государства, что он избрался не без помощи самого вероятного и традиционного противника в бескомпромиссной борьбе за мировое влияние.
К слову, само противостояние президента со спецслужбами для Америки не новость. В подобные игры каждый в своё время были втянуты Картер, Рейган, Клинтон (муж), Буш (младший), а Никсон так вообще лишился своего поста. Трамп, в свою очередь, может проредить их ряды, президентских полномочий на это хватит. Только не простят ему этого те, кто придёт за отставленными, сыграет пресловутая корпоративная солидарность. У них, за океаном, эта служба наследственная, впрочем, как и у нас.
Но этот сценарий (или вариант сценария) ещё впереди. Пока же симпатичный нам Дональд, надо признать, сам себя загнал в угол. Защищая Россию от нападок демократов и республиканцев-ястребов, он фактически защищает собственную легитимность, как законно избранного президента.
Возможно, он из этой ситуации выскочит без больших для себя имиджевых потерь. Но в дальнейшем он, скорее всего, будет вынужден прохладней относится к Москве, чтобы «не дразнить гусей». Что это означает? Только то, что Кремль, да и мы вместе с ним, обманется в смелых ожиданиях радикального потепления российско-американских отношений, кое-какие резкие выпады в наш адрес симпатяге-Доне придётся делать с расчётом «на публику». Обидно.
К тому же не стоит забывать – президент США всегда работает в команде, его решения коллегиальны. И в этом смысле Америка уж точно не Россия.
Федеральные новости
Общество: Ни слова о сексе!
Можно подумать, что современных российских социологов интересуют исключительно проценты народного доверия к президенту Путину. (Не путать социологов с маркетологами, последних интересует интерес потребителя к майонезу типа «Ряба», а это совсем другая история).
Так вот, вы ошибаетесь. Есть политический («кремлёвский») заказ, а есть повседневная рутина. Работа над выяснением образа современного россиянина, насколько этот новый тип отличается от уходящего в историю «гомо советикуса». Так, «Левада-центр» задался целью выяснить – о чём непринято говорить за семейным столом во время ужина. Вы удивитесь, но главное табу для обсуждения в семьях россиян - сексуальные проблемы людей, включая родных и знакомых. Эта тема под запретом у 33 % респондентов.
Как всегда, полез за собственным опытом. Проблемы пола меня заинтересовали лет в пять. На мякине типа аист или капуста ребёнка, зачатого за кулисами академического театра, провести было сложно, тем более что я уже знал (откуда-то) – дети появляются из живота женщины. Меня же интересовала чисто техническая сторона – как они туда попадают? Родителей под рукой не оказалось, обратился к бабушкам. И получил вполне приемлемое с точки зрения биологических процессов объяснение – когда мужчина с женщиной живут вместе, спят в одной постели, едят одну еду и тд… то в процессе такого тесного общения у них появляется ребенок. Объяснение было принято, и я с ним спокойно прожил до того момента, когда к мальчику должно прийти знание технических деталей.
И всё-таки я рос в продвинутой среде, где взрослые, особенно в процессе застолья, говорили на любые острые темы, причём не только на политические. Также от меня не прятали «взрослые» книги (Мопассан, Бунин…), и лет с 13-ти брали на закрытые просмотры иностранных кинофильмов.
Но, удивлю вас, это не было преимуществом московской жизни. Об интимной жизни я знал до поры до времени чисто теоретически, из литературы и кинематографе. Зато деревенские парни, служившие вместе со мной в армии, если и лично не проходили сексуальную подготовку, то «живьём» наблюдали её в овинах и на сеновалах, в советских колхозах нравы были посвободней, чем в Древней Элладе.
А как же фраза «У нас секса нет и быть не может»? Сколько раз можно объяснять, что та женщина спутала секс с порнографией?! То есть, терминологию, но не сам процесс. Как раз в СССР с сексом было всё в порядке, ибо свобода интимных отношений была ещё одним элементом сопротивления партийному официозу. По крайней мере, так было в СССР, в котором жил я… не знаю, как в вашем.
Впрочем, готов признать – отношение к интимной жизни в Советском Союзе колебалось от прогрессивно-свободного до пуритански-ханжеского. На моих глазах взрослые женщины, не единожды матери, вылетали с просмотров «Маленькой Веры», закрыв ладонями глаза. А одна, сидящая за мной в кинозале, всё допытывалась у мужа, чем там актёры в койке занимаются, и получив исчерпывающий ответ, во весь голос возмутилась – «но почему она сверху сидит, разве так можно?!».
Изменили положение гласность-перестройка? Вряд ли. На мой взгляд, всё зависит от традиций, живущих в той или иной семье, и передающихся из поколения в поколения. Ну и темперамент отдельных индивидуумов тоже не стоит сбрасывать со счетов. Впрочем, лично я тоже морально не готов объяснять своим сыновьям технику сексуальных игрищ… без меня «учительницы» найдутся. О системе предохранения старшему уже объяснил… да он всё сам уже знал. А поговорить за столом можно про любовь, про чувства, а то голая физиология не всегда сопутствует аппетиту. Так что вполне можно записывать меня в те 33%, не обижусь.
На втором месте после секса по непопулярности за семейным столом оказалась суицидальная тема - о самоубийствах не говорят 15% опрошенных. В два раза меньше людей предпочитают не обсуждать смерть или болезнь близких.
Ну, и что в этом удивительного? Самоубийства в СССР были «непопулярным явлением», прерогатива или душевно больных, или рефлексирующих творцов (Маяковский, Есенин…). Особая волна прокатилась после разоблачения культа личности Сталина, некоторые особо совестливые чекисты стрелялись в туалетах «Детского мира»… от Лубянки близко, чуть наискосок. Ближе к 70-м таким «выходом в Нирвану» увлекались советские хиппи, в отличии от своих западных духовных братьев гонимые не только обществом, но и властью со всей строгостью УК РСФСР.
Но может прийти и в обычную семью, откуда не ждали. Восемнадцатилетняя дочь моего друга, студентка филфака, не пьющая и не курящая, выбросилась с 9 этажа, когда её однокурсник, которому она объяснилась в любви, честно признался, что его сердце уже занято. Кто мог прогнозировать такой исход для внешне гипер нормальной и положительной девочки из военной династии?
Впрочем, тема суицида под запретом не только в домашних разговорах, СМИ тоже призывают относится к ней с максимальной осторожностью. Не так давно Роспотребназдор опубликовал рекомендации для средств массовой информации, которые касаются освещения самоубийств. Журналистам советуют избегать помещения материалов о суициде на первые полосы изданий, не ставить более одного новостного сообщения о самоубийстве в список новостей и не делать подборку статей похожей тематики в конце подобных публикаций. И вообще, в подобных материалах стараться быть предельно лаконичными, и уж точно избегать подробностей. А то обязательно найдутся подражатели.
Но это больше юношеские «забавы», характерные для многих развитых стран. И совсем другое дело, что на официальном уровне признано – рост числа самоубийств в России соотносится с ростом неоплаченных кредитов. То есть чистая экономика, помноженная на неуверенность в завтрашнем дне. Да и в себе тоже, россияне так привыкли надеяться на дорогой баррель нефти и крепкий рубль, что их падение способно довести до духовного коллапса.
Ещё россияне (5%) не любят обсуждать в семье вопросы религии. И я считаю это правильным… ибо вопрос веры даже более интимен, чем секс. Но вот, что удивительно - 4% участников опроса утверждают, что в их семьях не принято считать деньги в чужом кармане, включая родственников. Сколько же у нас интеллигентных людей, когда в советских семьях любимым застольным занятием интеллигенции (или образованщины) было обсуждение доходов продавщицы пивного ларька, что жила в квартире напротив. Зато никто не спрашивал, сколько зарабатываешь. Сказал «инженер я», и всё ясно – с трудом до получки перебиваешься. Это теперь могут быть варианты…
Зато почти половина опрошенных (47%) не назвали ни одной запретной темы для семейного обсуждения. Нет… всё-таки наша семья относится к этим процентам!
Криминал: Жить страшно!
За волнениями сюрпризами ушедшего года и волнениями наступившего как-то мимо автора Итогов прошло дело новоиспечённого иркутского маньяка. Михаил Попков – бывший мент. Что само по себе уже страшно, ибо такой человек наделён особыми полномочиями и табельным оружием. К тому же форма блюстителя правопорядка предполагает доверие к нему граждан. Прибавьте к этому специально подготовленный, изощрённый ум, рассчитанный на проведение оперативных комбинаций. Это вам не недоучка Чикатило с отталкивающей внешностью.
Так вот, новый маньячина в течение многих лет насиловал и убивал женщин. Его поймали и в 2015 году приговорили к пожизненному лишению свободы за два десятка убийств и покушений. Однако потом он взял на себя вчетверо большее число жертв и на сегодняшний день признался в 60 убийствах, совершенных в период с 1992 по 2007 год. Что ему за это грозит? Не более, чем уже дали – пожизненное заключение. И, главное, режим не ужесточишь, он и так в этих лебедях-дельфинах строже некуда.
В общем и целом, его откровения вполне вписываются в сценарий «плохой мент»: - встретил двух девушек по дороге, предложил подвезти, те согласились (отказать человеку в форме может себе дороже выйти), остановился в безлюдном месте, убил и изнасиловал… или в обратном порядке. Таких двойных убийств у Попкова целый набор, причём родственники жертв свидетельствуют, что их девочки были крепкими и могли постоять за себя.
Паралич воли у общества? Ещё в 90-х в материалах по знаменитому маньяку «Фишеру» я читал призыв психолога-криминалиста ко всем, кто попал в лапы к подобному чудовищу – сопротивляйтесь из последних сил до последнего, на жалость или снисхождение таких нелюдей не рассчитывайте, бесполезно. Потом было интервью известной актрисы Юлии Рутберг, в которой она призывала своего сына в подобной ситуации соглашаться на любые прихоти нелюдя, лишь бы был шанс сохранить себе жизнь. По-моему, общество послушалось именно её…
Впрочем, следователи утверждают, что милиционер-маньяк от природы был очень силён, к тому же в молодости работал могильщиком, занимался лыжным спортом и стал кандидатом в мастера спорта по биатлону. Он и в камере СИЗО поддерживал форму, отжимался по 50 раз за один подход.
Почему подобное громкое дело не освещалось в СМИ? А правильно делали, у распиаренных маньяков часто появляются последователи и подражатели. Тот же Попков устроил заочное соревнование в кровавости с Андреем Чикатило, старался «обогнать» его по жертвам, по сею пору хвастается перед следователями и конвойными толщиной томов своего дела. Он, как маленький мальчик, после уборки своей комнаты хвастающейся маме всё новыми и новыми чистыми местами. Тем более, что Попков изначально называл себя «санитаром общества»… вот вам и готовая ассоциация.
Попков безостановочно пишет ходатайства, сообщая всё новые криминальные эпизоды. Из-за этого и откладывается его отправка в колонию особого режима. Что выгодно с учётом его безразмерного срока, ведь режим в следственном изоляторе априори мягче.
Впрочем, опытные следователи сомневаются в правдивости показаний «мента из Преисподнии». Так, Владимир Калиниченко, вот уж кто на маньяках «собаку съел» (не путать с Гришковцом), утверждает, что для особей этого типа характерно преувеличивать свои «достижения»: «У маньяка есть особенное свойство - он полностью отдает отчет своим действиям, но не может их контролировать. При этом он осторожен и расчетлив. Поэтому совершить то количество убийств, в коих сейчас кается Попков, было невозможно. За десять лет почти сотня женщин! И это на достаточно маленькой территории!».
Впрочем, этот бывший следователь по особым делам в советской прокуратуре также считает, что маньяк в силу личностных особенностей часто не в состоянии вспомните все жертву сразу… уже в камере они постепенно всплывают из глубин его тёмного подсознания.
Следствием установлено, что Попков бесчинствовал в небольшом Ангарске (оттуда его главное оперативное прозвище – ангарский маньяк) около 20 лет. В это время в городе пропадали женщины, преимущественно в вечернее и ночное время. Погибшими в основном являлись молодые женщины в возрасте от 18 до 28 лет. Почти все жертвы на момент убийства были пьяны, то есть, по общепринятым в нашем обществе понятиям, «вели аморальный образ жизни» и «находились в группе повышенного риска». Их обнаженные тела находили около Ангарска в лесах, прилегающих к проселочным дорогам, на городских кладбищах. Убивали несчастных «разнообразно» - с помощью ножа, топора, сапожного шила, отвёртки, удавки…
Лично у меня возникает вопрос – почему не устраивали облаву именно на маньяка, не поднимали все силы и специалистов, которые есть в России? И сразу же на него отвечаю – потому что жертвами Попкова становились женщины, возвращавшиеся поздним вечером из гостей или из баров, а также выходившие из дома в магазин за спиртным. Дальше срабатывал известный обывательский стереотип – сама виновата… искала приключений и нарвалась на них. И попробуйте разубедить меня…
Кстати, уже упомянутый охотник за маньяками следователь Калиниченко убеждён, что семья Попкова, если и не знала точно, то догадывалась о его похождениях. И опять аналогия – у Андрея Чикатило также была семья, и его родственники прекрасно видели, что глава семейства носит в своем портфеле вазелин, удавку и нож… явно не на пикник собрался.
Знаете, что в этой истории поражает? К тому, что среди нас могут жить маньяки, мы привыкли ещё в перестройку, в период гласности, когда СМИ, как подорванный, зарабатывали на чрезвычайных происшествиях, до которых таким охочим оказался вчерашний строитель коммунизма. До этого от нас подобные ужасы тщательно скрывали, даже знаменитый «Мосгаз»-Ионесян был, скорее, персонажем дворового фольклора, чем реальным убийцей, держащим в страхе всю Москву.
Но именно Андрей Чикатило так прочистил мозги всем – и обществу, и специалистам, что маньячным феноменом стали заниматься всерьёз на самом высоком уровне, что правоохранительном, что медицинском.
И вот очередного проглядели, пару раз задерживали и отпускали. Все мы в опасности… так и докладывать?
Региональные новости
Архангельск: Как пережили новый год
Новый год… новое испытание для Игоря Годзиша – проверка на мэрскую прочность.
Если помните, в начале 2016-го Архангельск, не самый чистый всегда, поражал своей крайней замусоренностью. Горожане как будто сговорились устроить новому градоначальнику «прописку» в лучших традициях солдатских казарм. Ладно забитые мусорки, в них не играют дети из приличных семей. Но в нашем квартале пятиэтажек (которые без мусоропровода) дурно пахнущие пакеты с отходами праздничного застолья валялись в пяти метрах от подъездов, а то и просто выбрасывались из окон. Люди устали (после двух бутылок водки) и не имели сил дойти до мусорных контейнеров. На радость крысам и бродячим собакам. И эти ленивые грязнули живут среди нас… вы оглядитесь вокруг. Это из Итогов недели годичной давности. Автор ещё перекрестился, что никто в те дни никто в гости из Москвы или Лос-Анжелеса не приехал, как иногда случается. Вот позору было бы…
На этот раз чисто визуально валяющихся под окнами пакетов с мусором (как правило, они чёрного цвета… как тюремное кладбище на белоснежном фоне) было меньше. Зато забитые мусорки (опять что-то не получилось со спецавтохозяйствами) сковал лютый мороз. Именно он, «дедушка» грёбаный, и стал первым новогодним проклятием. Каждое утро, смотря, как столбик градусника всё ближе опускается к катастрофической отметке минус 50, моё воображение (и знание жизни) рисовало картинки апокалипсиса – вот сейчас отключат воду, потом вырубится свет, перестанет гореть газ… Почему? Да потому что на такие температуры ЖКХ Архангельска не рассчитано! Иначе бы трубы шли по верху над землёй, как в заполярных городах. Видок тот ещё, зато чинить проще.
Наш дом в этом году беда обошла. Но кое-кому досталось. Сразу в нескольких районах города (преимущественно центр) из-под земли стали бить водяные фонтаны. В такой-то мороз! Стоящие во дворах машины моментально оказались в ледовом плену, что вызвало, если почитать интернет-форумы и соцсети, неподдельную радость безлошадных граждан. Всё-таки сколько среди нас злорадных сволочей… это ужас - фигня, что сами без воды сидят, главное, что соседям ещё хуже.
Всё начало января интернет пестрел такими вот новостями - Страшная водопроводная авария произошла утром 5 января около дома 41 по Новгородскому проспекту. Мало того, что из-за прорыва водопроводной трубы почти в 40-градусный мороз был обезвожен целый квартал, состоящий из многоэтажных домов, был затоплен и весь двор (29.ru). Конечно, все шишки посыпались на голову мэра Годзиша, мол, пошто город не подготовил к зиме?! А что, до него у нас всё было в порядке? Я даже не региональный масштаб имею в виду. В новогоднюю ночь с 78-го на 79-й пол-Москвы сидело без воды и отопления, а морозы всего-то были чуть за минус 40.
Или сегодня посмотрите международные новости. В Европе транспортный коллапс, в Польше в склеп (магазин) за хлебушком ездят на снегоходах, в приличных странах люди на улицах замерзают. Или Америка, куда, судя по ежегодным рождественским репортажам, зима каждый год тоже приходит неожиданно. Или подвывающая те же дни Москва…
Короче, такие гримасы климата - общемировая беда, и не фиг искать у себя виноватого, чтобы на нём отыграться.
Другое дело, поведение «Водоканала», устроившего в конце года пир во время чумы. Даже если бы они гуляли на свои… безнравственно именно для этой организации. Тихо, за плотно занавешенными окнами офиса выпили бы по рюмке и пожелали удачи простым архангелогородцам. И быстро-быстро по домам… пока не побили.
Однако менеджмент гулял в М-33, расплатившись за выпитое-съеденное просто – простив долги ночному клубу. За наш счёт погуляли, короче, на те самый 30% повышения тарифов. Спорить готов, ни одного работяги, позже корячевшихся в ямах с трубами пока белые воротнички МУПа страдали похмельем, там не было – не их место. Может, им и накрыли… где-нибудь в актовом зале, водка-бутерброды, я на такие сцены насмотрелся в свой тверской период. А ведь водоснабжение города зависит, прежде всего от них – мастеров, сварщиков, слесарей. Которые и так готовы уволиться, ибо не доверяют частному капиталу (концессионерам), сведения, так сказать, из первых уст.
Слышал, что как будто собираются менять Эдуарда Смелова, присланного год назад из Москвы готовить МУП к концессионированию. Не жалко ни разу… но разве только в нём дело?
Но вернёмся в центр Архангельска. Конкретно, к мэрии. У моей семьи есть традиция – первого января кататься с ледяных горок у главной ёлки города. Так вот, в этом году не получилось – не было горок. Вместо них бросился в глаза мусор, бутылки-банки-хлопушки, какие-то придурки «украсили» ими ёлку. Понятно, что с идиотами бороться бессмысленно, но можно было заранее объявить дворникам с утра аврал. Жестоко, говорите, люди не проспались? Ничего, такая профессия… моя мама в бытность актрисой в 12.00 дня 1 января уже играла на детских утренниках какую-нибудь кикимору, и не чирикала.
Ещё в сети горячо обсуждалось новогоднее повышение цен на услуги таксомоторов… аж в три раза. Кто-то, видно, с Луны свалился… никогда в эти дни за сто рублей было не уехать… помню, года четыре назад дешевле, чем за 500, в новогоднюю ночь такси не вызывалось. И так, кстати, по всему миру…
…другое дело, что в Москве метро впервые не закрывалось. В канадском Монреале (друзья написали) всю ночь общественный транспорт работал бесплатно, типа подарка. У нас же, в Архангельске, по пока неподтверждённым слухам автобусный билет в ночь с 31-го на 1-е стоил 70 рублей. То есть, семье из четырёх человек, что такси к подъезду вызывай, что на остановку тащись, по деньгам практически одинаково. Но уже хорошо, хоть что-то ходило…
Примечательно, что основные претензии к Годзишу сводились к тому, что к новому году у него оголился штат руководителей подразделений городской управы – многие срочно ушли на пенсию, хотя не собирались. А всё из-за идиотского дополнения к закону о госслужбе, по которому, если до 31 декабря 2016 года не уйдёшь, пенсия будет значительно меньше. Кое-кто из коллег даже обвинял чиновников в рвачестве. Да я, окажись в таком положении, первым бы заявление на стол положил, деньги на старость лишними не бывают.
И уж в этом точно не мэр виноват…
А теперь к грустной теме.
Ровно год (15 января 2016) назад возвращаюсь я с первой встречи с новым мэром Архангельска Игорем Годзишем. Ещё в прихожей меня настигает телефонный звонок, то дисплее высвечивается имя Лены, главного редактора комяцкого интернет-издания, деловые отношения с которым я закончил за полтора года до этого. И только всхлипывания в трубке. А больше ничего и не надо говорить… совладельцем того ресурса был Дмитрий Александрович Несанелис.
Я так и сел на пол прихожей. Ноги подкосились, краски мира потускнели…
Кем был Нэс (его «партийная кличка») по жизни? Учёный-историк, общественный деятель, консультант, политолог, бизнесмен, критик, аналитик, эссеист… перечень неполный. Одно его присутствие предавало любой тусовке шарм и солидность, не зря он числился в советниках у ряда нефтяных магнатов. Плюс потрясающее умение находить общий язык со всеми, от губернаторов и церковных иерархов до конченых маргиналов.
Никто не говорит, что Дима был святым, я знаю тех, кто до сих пор имеет к нему претензии (хотя что уж теперь). Но с его уходом я потерял потрясающего собеседника, наверное, единственного в Архангельске, с кем мог общаться на адекватном себе уровне. Каждый проведённый с ним вечер – праздник души и интеллекта. Лично для меня это очень много.
Также много написано о Диме за этот год, общество постепенно осознаёт, кого оно потеряло в его лице. Его родной Сыктывкар так просто плачет – с уходом профессора Несанелиса закрылось несколько гуманитарных программ, их просто стало некому продвигать. Что уж говорить про Архангельск, где он был тоже своим.
Поэтому сегодня я даю слово… своему другу Диме Несанелису. В его жизни была такая непростая и даже героическая страничка, как служба в советской армии. В стройбате – «там такие звери… им даже автоматы не выдают, только лопаты с носилками» (из старого анекдота). Несколько лет назад статья была опубликована на сайте http://old.7x7-journal.ru/ , надеюсь, его владельцы не обидятся на меня за перепост.
Итак:
Дмитрий Несанелис: Армейские университеты
«В июне 1983 года я окончил Сыктывкарский университет, а в ноябре ушел служить в Советскую Армию. Там провел полтора года в строительных войсках. Иногда говорят, что стройбат – это не армия. Применительно к части, где проходила моя служба, это было явно не так. Кроме работы на оборонных объектах у нас были ночные тревоги, боевая и тактическая подготовка, марш-броски, стрельбы. Наверное, в меньшем объеме, чем у танкистов или мотострелков, но все-таки вполне достаточном, чтобы научиться обращаться с оружием и овладеть навыками ведения боевых действий.
Первые несколько месяцев было невероятно трудно. Как и почти каждый новобранец, я мечтал только о еде и сне. Организм с трудом приспосабливался к новому режиму, нагрузкам, жизни в казарме. Наша часть дислоцировалась под Ленинградом. И вот примерно через четыре месяца службы я получил увольнительный билет, доехал до Питера и провел там целый день. Прошло с тех пор почти тридцать лет, но до сих пор прекрасно помню божественный вкус пельменей в кафе на Владимирском проспекте!.. В общем, было трудно, но зато радостные моменты запомнились на всю жизнь. Как и солдатская дружба.
Армии я обязан умением не пасовать перед трудностями, брать на себя ответственность, добиваться поставленной цели. Все это потом очень пригодилось на гражданке. Как и все призывники, я начал службу в звании «рядовой – необученный», а завершал ее старшим сержантом и командиром взвода. Для меня это была настоящая военная карьера!
Прошло много лет. И мой младший сын тоже отправился служить в армию, правда, в другую – в ЦАХАЛ, Армию обороны Израиля. Там было много поразительных историй. Например, учитывая, что родители Глеба оставались в России, армия оплачивала ему аренду квартиры в Ашдоде, куда его, как и других солдат, отпускали на выходные (как правило, с вечера пятницы до воскресного обеда). А когда он оставался на Шабат (субботу) в своей части, то вместе с другими солдатами сидел за одним праздничным столом с командиром дивизии и старшими офицерами. Разумеется, при всем притом служба в израильской армии – далеко не сахар. Это очень тяжелые учения в горах и в пустыне, серьезнейшая физическая, боевая и психологическая подготовка. А как готовят в спецподразделениях – история вообще совершенно особая...
Испытанием для сына было то, что сержантом, командиром отделения в учебке, была чрезвычайно требовательная девушка (как известно, израильские барышни служат в армии наравне с ребятами). Все парни, включая Глеба, этим страшно возмущались, но старшие объяснили, что Армия обороны Израиля держится не только на высочайшей выучке, но и на строжайшей дисциплине. Армия – это одна из священных коров Израиля. Солдат любят, уважают, им помогают.
Помню, прошлым летом мы с друзьями играли на тельавивском пляже в израильский теннис. Мимо проходил солдат – срочник Йонатан. Он сказал, ребята, я тоже хочу поиграть, и пять человек немедленно предложили ему свои ракетки и мячики. Когда я остановился в маленьком отеле Иерусалима и ко мне приехал сын в военной форме, то хозяин гостиницы, невероятно милый человек, Эли (Элиягу) отозвал меня в сторонку и сказал: «Дима, почему ты не сказал мне, что сын в Армии? Я не буду брать с тебя деньги за проживание». Я пытался возражать, но Эли твердо сказал, что «это его последнее слово»...
Уклонистов в Эрец Исраэль не любят. И не уважают. В том числе и девушки! Ну а те, кто отслужил (особенно в боевых частях), получают от государства всевозможные льготы и преференции в получении образования, покупке жилья, трудоустройстве. Мне кажется, что современная Россия может и должна позаимствовать кое-что из этого положительного опыта. Мы часто повторяем слова Александра Третьего о том, что «у России есть два союзника – армия и флот». Думаю, уже в конце девятнадцатого века такое понимание было явным упрощением. Про день сегодняшний и говорить нечего. Наши главные потенциальные союзники – это хорошее образование, нормальная медицина, открытость миру, наука и культура. Но современный мир таков, что без армии и флота помощь этих союзников может оказаться недостаточной. Во всяком случае, для России это, несомненно, именно так.
Служба в армии, кроме всего прочего, открывает сегодня перед российскими юношами дополнительные возможности. Например, вчерашний уклонист приходит устраиваться на работу в милицию или в спецслужбы. Его, как правило, не берут. И правильно делают, по-моему. В то же время парень, отслуживший в войсках, имеет в подобной ситуации дополнительные плюсы. Не сомневаюсь, что следует закрепить и пропагандировать и другие нормы, стимулирующие желание отдать Родине свой воинский долг.
Донести это до молодежи – задача государственной важности. В нашей республике ее успешно выполняют такие известные и авторитетные люди, как вице-спикер регионального парламента Станислав Хахалкин, удостоенный в свое время ордена Красной звезды, председатель усинской общественной организации «Содружество» Дмитрий Латынин и многие другие. Однако в целом общественный настрой в отношении российской армии характеризуется в большей мере скепсисом. Неслыханные ранее скандалы вокруг окружения бывшего министра обороны Сердюкова эти настроения очень подогревают.
Полагаю, для понимания престижа воинской службы необходимо поменять наше общее восприятие сегодняшней и завтрашней роли российской Армии. Это – задача долгосрочная и очень сложная, но выполнимая. Полагаю, довольно скоро это будет осознано и на самом высоком уровне. Иного пути, по-видимому, нет...
Почему я решил высказать эти соображения? Наверное, потому, что идет призыв в российскую армию. И, возможно, кто-то из молодых читателей, прочитав это короткое эссе, сделает осознанный выбор в пользу трудной, но необходимой работы – «Родину защищать»... Если даже это будет один человек, мои скромные заметки написаны не напрасно».
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ НАШЕМУ ДРУГУ
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD