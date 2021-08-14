Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Major Organic: Как Павел Абросимов и Михаил Бахтиаров обратились к земле

Журнал «Эксперт» рассказывает, как Павел Абросимов и Михаил Бахтиаров из Major осваивают сельское хозяйство. Крупный российский холдинг Major, основателями которого являются Павел Абросимов, Михаил Бахтиаров и Дмитрий Канарейкин, сегодня производит продукты питания. Автодилер не сменил направление деятельности, а дополнил бизнес сельскохозяйственным производством. Особенности агробизнеса от Major – экологическая чистота зерновой и мясомолочной продукции и прямая продажа потребителям, без сетевых посредников.

Переход от автопрома к агропрому

В 1998 году Павел Абросимов, Михаил Бахтиаров и Дмитрий Канарейкин зарегистрировали компанию Major, поставляющую в Россию иномарки. Небольшой поначалу бизнес вырос до многопрофильного холдинга с годовым оборотом в 150 млрд рублей, включающего свыше десятка различных подразделений. Основной бизнес группы компаний - поставка автомобилей мировых производителей, кроме того, есть логистика, транспорт, и вот в 2016 году в Major появилось сельскохозяйственное направление. Сегодня это племенные и зерновые хозяйства в экологически чистых районах Московской и Тульской области.

По словам Михаила Бахтиарова, вектор на производство экологически чистых продуктов был определен изначально. В 2017 году было подписано соглашение с властями Подмосковья о строительстве животноводческого комплекса в Московской области стоимостью в 1,5 млрд руб. Из Европы были завезены 300 голов крупного и мелкого рогатого скота племенных пород – коров, коз, альпийских овец. Была закуплена техника для переработки молочной продукции, а также оборудование с/х назначения. Павел Абросимов шутил, что освоение с/х направления оказалось похожим на автобизнес – и иномарки, и племенные коровы доставлялись знакомым маршрутом из Европы.

Этапы развития

В конце 2018 г. сельскохозяйственным направлением Major, названным Ферма М2, обрабатывалось уже 4,5 тыс. гектаров земель в соответствии с органическими стандартами.

К тому времени поголовье крупного рогатого скота мясных пород насчитывало 1 тыс. голов, молочных коров – 500, порядка 1 тыс. коз и овец и свыше 5 тыс. голов птицы (кур, уток, индеек). Производственная мощность молокозавода составляла 3,6 тыс. тонн продукции в год, из которых основная масса приходилась на сыры. Мясное производство достигло 1,1 тыс. тн. Были созданы сопутствующие хозяйства – теплицы и т.п. Общая сумма инвестиций превысила 3 млрд руб. В 2019 году компании М2 был присвоен статус племенного хозяйства.

В 2020 году объем инвестиций в агробизнес составил 6 млрд рублей. Павлом Абросимовым и Михаилом Бахтиаровым было принято решение о расширении. Компания начала выращивать зерновые культуры и рапс в Тульской области. Согласно инвестиционному соглашению, заключённому с властями Тульской области, в настоящее время достраивается элеваторный комплекс производственной мощностью в 100 тыс. тонн. В планах – строительство мельницы и других объектов с/х назначения.

К концу 2022 г. в данное направление будет вложено 1,6 млрд руб., откроется до 70 новых вакансий.

Своя розница

Экологически чистая мясомолочная продукция М2 не реализуется через ритейловые сети . Сегодня ее можно приобрести только в фирменных магазинах «М2 Органик Клуб» - сегодня работает уже  10 точек продаж . Свыше 400 наименований органической продукции реализуется онлайн.

Экосистемный подход к производству, где все звенья взаимосвязаны, способствует сохранению природного баланса. Убедиться в этом можно лично, отдохнув в гостевых домиках в хозяйстве Шульгино.

 

03 декабрь 07:23 | : Разное

Главные новости


А вы хотели бы жить в Валдушках? Репортаж из забытой властью деревни Приморского района
Кто сказал, что скучно?! Документальное кино на V Arctic Open

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2021 (49)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20