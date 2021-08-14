Major Organic: Как Павел Абросимов и Михаил Бахтиаров обратились к земле

Журнал «Эксперт» рассказывает, как Павел Абросимов и Михаил Бахтиаров из Major осваивают сельское хозяйство. Крупный российский холдинг Major, основателями которого являются Павел Абросимов, Михаил Бахтиаров и Дмитрий Канарейкин, сегодня производит продукты питания. Автодилер не сменил направление деятельности, а дополнил бизнес сельскохозяйственным производством. Особенности агробизнеса от Major – экологическая чистота зерновой и мясомолочной продукции и прямая продажа потребителям, без сетевых посредников.
Переход от автопрома к агропрому
В 1998 году Павел Абросимов, Михаил Бахтиаров и Дмитрий Канарейкин зарегистрировали компанию Major, поставляющую в Россию иномарки. Небольшой поначалу бизнес вырос до многопрофильного холдинга с годовым оборотом в 150 млрд рублей, включающего свыше десятка различных подразделений. Основной бизнес группы компаний - поставка автомобилей мировых производителей, кроме того, есть логистика, транспорт, и вот в 2016 году в Major появилось сельскохозяйственное направление. Сегодня это племенные и зерновые хозяйства в экологически чистых районах Московской и Тульской области.
По словам Михаила Бахтиарова, вектор на производство экологически чистых продуктов был определен изначально. В 2017 году было подписано соглашение с властями Подмосковья о строительстве животноводческого комплекса в Московской области стоимостью в 1,5 млрд руб. Из Европы были завезены 300 голов крупного и мелкого рогатого скота племенных пород – коров, коз, альпийских овец. Была закуплена техника для переработки молочной продукции, а также оборудование с/х назначения. Павел Абросимов шутил, что освоение с/х направления оказалось похожим на автобизнес – и иномарки, и племенные коровы доставлялись знакомым маршрутом из Европы.
Этапы развития
В конце 2018 г. сельскохозяйственным направлением Major, названным Ферма М2, обрабатывалось уже 4,5 тыс. гектаров земель в соответствии с органическими стандартами.
К тому времени поголовье крупного рогатого скота мясных пород насчитывало 1 тыс. голов, молочных коров – 500, порядка 1 тыс. коз и овец и свыше 5 тыс. голов птицы (кур, уток, индеек). Производственная мощность молокозавода составляла 3,6 тыс. тонн продукции в год, из которых основная масса приходилась на сыры. Мясное производство достигло 1,1 тыс. тн. Были созданы сопутствующие хозяйства – теплицы и т.п. Общая сумма инвестиций превысила 3 млрд руб. В 2019 году компании М2 был присвоен статус племенного хозяйства.
В 2020 году объем инвестиций в агробизнес составил 6 млрд рублей. Павлом Абросимовым и Михаилом Бахтиаровым было принято решение о расширении. Компания начала выращивать зерновые культуры и рапс в Тульской области. Согласно инвестиционному соглашению, заключённому с властями Тульской области, в настоящее время достраивается элеваторный комплекс производственной мощностью в 100 тыс. тонн. В планах – строительство мельницы и других объектов с/х назначения.
К концу 2022 г. в данное направление будет вложено 1,6 млрд руб., откроется до 70 новых вакансий.
Своя розница
Экологически чистая мясомолочная продукция М2 не реализуется через ритейловые сети . Сегодня ее можно приобрести только в фирменных магазинах «М2 Органик Клуб» - сегодня работает уже 10 точек продаж . Свыше 400 наименований органической продукции реализуется онлайн.
Экосистемный подход к производству, где все звенья взаимосвязаны, способствует сохранению природного баланса. Убедиться в этом можно лично, отдохнув в гостевых домиках в хозяйстве Шульгино.