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Прогнозы на футбол сегодня от профессионалов Betting Insider

Ставки на футбол во всем мире продолжают бить рекорды популярности. Сайт Betting Insider собрал все самое интересное и необходимое для любителей спортивных пари: уникальное беттинг-комьюнити, возможность играть на виртуальную валюту, актуальные новости и разбор проверенных стратегий. 

Футбол – самый популярный вид спорта на планете. 43,5% всего объема ставок в мире делается именно на него. Логично, что и ставки на этот вид спорта являются приоритетными на Betting Insider:

  • Бесплатные прогнозы на футбол – более 25 тысяч ежедневно;
  • Аналитика, игровая статистика, экспертное мнение;
  • Матч-центр, где представлено огромное количество турниров, в том числе и смол-маркеты;
  • Уникальные статистика самых популярных ставок;
  • Прогнозы от профессионалов. Всего на Betting Insider представлено 58 известных экспертов.

Чтобы проверить себя, каждый желающий может завести профиль на Betting Insider, где можно выкладывать собственные прогнозы на футбол. Проект предлагает ставки на виртуальную валюту: при регистрации у игрока уже в банке 5000 беткоинов, и после каждой совершенной ставки автоматически происходит расчет прибыли и ROI. Такая система идеально подойдет новичкам, которые хотят попробовать силы в ставках без риска для кошелька.

Кроме ставок на футбол, на портале можно найти много другой полезной информации:

  • «База знаний» поможет освоиться в терминологии и познакомит с работающими стратегиями;
  • Редакционный блог.  Тут собраны полезные статьи о беттинге: аналитика, инсайды из мира спорта, бизнеса и букмекерской индустрии, информация о движении коэффициентов;
  • Рейтинг букмекеров. Обзоры помогут новичкам определиться, к какому реальному букмекеру идти, у кого лучше линия, выше кэфы, меньше маржа и т.д. А также тут можно прочитать все о вступительных бонусах, которые позволят начать игру не с нуля;
  • Прогнозы на хоккей, баскетбол, теннис и единоборства.
  • Онлайн-чат, где каждый желающий может выложить свои прогнозы на футбол на сегодня, и получить отклик от других капперов. 

Чтобы не терять связь с Betting Insider, обязательно скачайте удобное приложение для мобильных устройств на платформах iOS и Android.

А все самые последние и свежие новости футбола Украины всегда доступны на https://ua.tribuna.com.


18 сентябрь 16:48 | : Разное

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