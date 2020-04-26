Герметизация швов деревянного дома из бруса

Использование при строительстве домов профилированного бруса позволяет получить надёжную конструкцию, элементы которой имеют точные геометрические размеры и хорошо стыкуются между собой. Несмотря на это, проводить герметизацию швов в новом доме нужно обязательно. Микроскопические зазоры со временем могут увеличиться в размерах, что приведёт к теплопотерям и деформациям.
Основные способы герметизации деревянного дома
На практике чаще всего применяются два способа герметизации дома − конопатка и «Тёплый шов». Рассмотрим каждый из них.
Конопатка
Конопатка − способ герметизации, который состоит в заделывании имеющихся зазоров натуральным утеплителем. В наши дни чаще всего используются:
С развитием строительных технологий такой традиционный подход применяется всё реже. На смену ему приходит новая методика − «Тёплый шов».
«Тёплый шов»
Особенность этого способа герметизации домов из бруса состоит в использовании для заделывания швов материалов, имеющих синтетическое происхождение. Речь идёт о полимерном заполнителе или акриловом герметике.
Первый из них представлен эластичным шнуром, который применяется при работе с большими швами, и лентой из вспененного полиэтилена, помещаемой в небольшие зазоры. Заполнитель гладкий, внутри − мелкопористый. За счёт этого он сочетает в себе гибкость, прочность и стабильность формы. Толщина слоя − 0,5 см.
Акриловый герметик отличается очень высокой эластичностью, способен проникать в микротрещины и полностью заполнять их. Он может быть водорастворимым (считается наиболее экологичным) или водостойким (универсальное решение). Главными достоинствами этой продукции являются:
Этапы герметизации по технологии «Тёплый шов»
Практическое применение этой технологии предполагает прохождение следующих этапов:
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