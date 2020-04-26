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Герметизация швов деревянного дома из бруса

Использование при строительстве домов профилированного бруса позволяет получить надёжную конструкцию, элементы которой имеют точные геометрические размеры и хорошо стыкуются между собой. Несмотря на это, проводить герметизацию швов в новом доме нужно обязательно. Микроскопические зазоры со временем могут увеличиться в размерах, что приведёт к теплопотерям и деформациям.

Основные способы герметизации деревянного дома

На практике чаще всего применяются два способа герметизации дома − конопатка и «Тёплый шов». Рассмотрим каждый из них.

Конопатка

Конопатка − способ герметизации, который состоит в заделывании имеющихся зазоров натуральным утеплителем. В наши дни чаще всего используются:

  • льноватин;
  • войлок;
  • джут;
  • пакля.

 

С развитием строительных технологий такой традиционный подход применяется всё реже. На смену ему приходит новая методика − «Тёплый шов».

 

 









«Тёплый шов»

Особенность этого способа герметизации домов из бруса состоит в использовании для заделывания швов материалов, имеющих синтетическое происхождение. Речь идёт о полимерном заполнителе или акриловом герметике.

Первый из них представлен эластичным шнуром, который применяется при работе с большими швами, и лентой из вспененного полиэтилена, помещаемой в небольшие зазоры. Заполнитель гладкий, внутри − мелкопористый. За счёт этого он сочетает в себе гибкость, прочность и стабильность формы. Толщина слоя − 0,5 см.

Акриловый герметик отличается очень высокой эластичностью, способен проникать в микротрещины и полностью заполнять их. Он может быть водорастворимым (считается наиболее экологичным) или водостойким (универсальное решение). Главными достоинствами этой продукции являются:

  • устойчивость к внешним воздействиям;
  • незначительная усадка;
  • антисептические свойства;
  • долговечность;
  • экобезопасность;
  • возможность окрашивания.

 Этапы герметизации по технологии «Тёплый шов»

Практическое применение этой технологии предполагает прохождение следующих этапов:

  • подготовка рабочей зоны, которая заключается в очистке стыков, трещин и швов от загрязнений;
  • закладка шнура, процесс направлен на повышение плотности шва и снижение расхода герметика;
  • увлажнение поверхности и нанесение материала с помощью пневмопистолета;
  • выравнивание шва с использованием строительного шпателя.

Для получения дополнительной информации о герметизации швов в доме из бруса и заказа услуг специалистов обращайтесь к менеджерам ПСК «Кировские деревянные дома». Позвонить можно по номеру +7 (495) 997-68-78 или оставить заявку на сайте.

ФОТО https://psk-kdd.ru/upload/resize_cache/iblock/654/800_600_2ff7653d09f4126d98f946de43f13d0d7/654eb01cf6de7df59a5414a02dadafc8.JPG и

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27 май 12:09 | : Разное

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