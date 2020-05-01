Новое поколение полов - водостойкий SPC ламинат

Обеспечение комфорта и удобства в своем доме для большинства людей - одна из главных составляющих успешной и приятной жизни. Никто не поспорит, что там, где комфортно, удобно и уютно возникает желание находиться чаще и дольше. По этой причине все больше людей интересует вопрос о выборе и покупке актуальных для нашего времени отделочных материалах, которые позволят сменить уровень индивидуального комфорта в собственной квартире на более современный и удобный. Не исключением является и половые материалы. Но как не растеряться в таком многообразии производителей напольных покрытий, а тем более в их ассортименте?
Самое востребованное напольное покрытие на сегодняшнее время.
Самым выбираемым у покупателей и универсальным половым покрытием является, бесспорно, ламинат. Свою популярность он завоевал за счёт некоторых известных преимуществ по ряду факторов, влияющих на выбор идеального пола. В основном, за свою структуру, создающую ровную, гладкую поверхность за короткий срок, причем зачастую собственными руками за счет простой технологии монтажа.
Но людей сегодня все чаще интересует не только декор, цветовая гамма но и другие характеристики, которые отвечают функциональным потребностям: класс износостойкости, коэффициент экологичности, сопротивление влаге, стоимость, простота укладки, шумность, прочность и т.д.
Новое поколение полов - SPC ламинат.
Не секрет, что мир не стоит на месте, привнося прогресс в каждую часть нашей жизни. В связи с этим появляются новые технологии в производстве ламината, и соответственно предъявляются новые требования к его надёжности. И этим требованиям отвечает ламинат нового поколения, совершенно инновационный прорыв в сфере напольных покрытий - ламинат SPC от производителя StoneFloor, представленный на сайте https://spb.stone-floor.ru/katalog .
Своим названием он обязан составу: Stone Plastic Composite (SPC), что в переводе означает - каменно-пластиковый композит. Кальциево-каменная основа (70%) дает куда больше возможностей и убирает определенные ограничения, присущие традиционному древесному ламинату HDF.
- водостойкость, позволяет использовать ламинат для ванной;
- экологичность, позволяет использование в помещениях детского сада и медицинских учреждений;
- геометрическая стабильность, позволяет укладывать ламели единым пространством без технических зазоров;
- простота укладки, позволяет обойтись без заказных работ;
- SPC ламинат на 100% совместим с системой теплый пол;
и т.д.
Разница в цене от традиционного ламината не настолько велика, но вполне обоснована. Оба покрытия выглядят превосходно, но срок эксплуатации SPC исчисляется несколькими десятками лет. Исходя из этого, можно утверждать, что SPC ламинат практически не имеет изъянов и способен удовлетворить потребности даже самых требовательных клиентов и, действительно, достоин их внимания.
Эти и другие преимущества и ноу-хау SPC покрытия для пола в сравнении с традиционным ламинатом смотрите в видео.