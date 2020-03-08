Лучшие клиники по пересадке волос в Стамбуле

Можно с уверенностью сказать, что сегодня проблема облысения решена окончательно. Появились методики, позволяющие всего за 1 день выполнить пересадку волос, добившись их естественной густоты. При этом на донорском участке не остаётся заметных рубцов или проплешин. Если в вашей стране используются устаревшие методы лечения облысения, вы можете отправиться за границу. Клиники по пересадке волос в Стамбуле охотно принимают иностранных пациентов.
В Стамбуле есть множество клиник, в которых можно сделать трансплантацию волос. Используются методы FUE, IPF, HFE. В лучших медицинских центрах есть роботизированные системы ARTES. Роботизированная трансплантация волос стоит дороже, но она дает лучший эстетический эффект, обеспечивает идеальную приживляемость фолликулов, а продолжительность процедуры меньше на 30-50%.
Основные клиники по пересадке волос в Стамбуле:
Клиника Skin Health – один из лучших вариантов. Здесь применяются самые современные методы пересадки волос. Наряду с ручной трансплантацией FUE в медицинском центре делают роботизированную процедуру с использованием системы ARTES.
Врачи Skin Health специализируются на эстетической медицине. Для пересадки волос чаще всего используют FUE. Метод может применяться в разных модификациях. В клинике Skin Health применяется современный вариант, предусматривающий получение отдельных графтов (совокупность волосяных фолликулов) и их внедрение в зону пересадки. При этом на коже донорской зоны не остаётся заметных рубцов, потому что графты извлекают через минимальные проколы диаметром чуть больше половины миллиметра.
Процедуру делают в два этапа. На первом из донорской зоны извлекают графты, а на втором врач внедряет их в кожу головы с участками облысения при помощи имплантера. Процедура длительная. В зависимости от количества пересаживаемых графтов, она может занимать 6-12 часов. Обычно пересадка выполняется за 1 день, если врач может уложиться в 8 часов. При необходимости проведения более длительной процедуры, на трансплантацию затрачивают 2 дня.
В Skin Health применяется роботизированная система ARTES. Робот создает трехмерные модели донорской и реципиентной зоны. Он обеспечивает идеальную густоту волос на всех участках головы. Благодаря точному расчету, в донорской зоне никогда не появляется проплешин после извлечения графтов. Робот работает точнее и быстрее человека. Почти все пересаженные фолликулы приживаются, а длительность процедуры сокращается на 30-50%.
После пересадки волос специалисты клиник Турции используют PRP-терапию для их лучшей приживляемости. Раны на голове очень маленькие, поэтому заживают быстро – всего за 3-5 дней. Через 2-3 недели следы вмешательства становятся незаметными.
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