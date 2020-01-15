Плюсы Египта с точки зрения туризма

Русские туристы очень любят отдыхать в Египте и, в связи с этим, им очень интересно узнать, когда в 2020 году откроется Египет для русских туристов. Конкретные даты пока что неизвестны, но есть определенная надежда для всех. А вот из Алматы в эту теплую страну можно улететь хоть сегодня. Поэтому туры в Египет в Казахстане не теряют свою популярность.
Согласно опросу туристического сервиса Aviasales, Египет находится на втором месте, куда хотят вернуться россияне. Довольно низкие цены, комфортные пляжи и потрясающее Красное море притягивают людей каждый год.
Египет находится в числе тех стран, где количество приезжих туристов остаётся на очень высоком уровне. Люди приезжают в абсолютно любое время и даже в летний период, когда стоит жара. Благодаря сухому климату, такая большая температура легче переносится, чем +25 с большой влажностью. Но причина даже не в климате Египта, а в том, что многие очень любят прекрасное Красное море с коралловыми рифами. Здесь можно заниматься не только одним сноркелингом, но и ощутить всю радость погружения в море, заняться дайвингом.
С точки зрения туризма государство безусловно имеет огромные плюсы.
- Первый плюс-это климат. Египет расположен на африканском континенте (а так же частично и в Азии). Здесь имеется тропический и субтропический климат, а значит всегда тепло и летом очень жарко. В этом состоит причина, почему Египет так привлекает туристов в течение всего года.
- Вторая причина кроется в море. Египет омывают Средиземное и Красное моря. Но все же туристам нравится больше Красное море. И я считаю, что это довольно заслужено. В Красном море находится богатый подводный мир, состоящий из кораллов, моллюсков, множества рыб, а также других его жителей. И кстати, всю эту красоту можно видеть прямо у самого берега.
- Третья причина-это цены. В данный момент поездка в Египет, является самой бюджетной для всех желающих побывать на море.
- Четвертая причина-близость Египта к России. В отличие от Тайланда или Бали, Египет имеет здесь большое преимущество, ведь весь путь от Москвы до Египта занимает всего 4 часа (против 8 или 12).
- Пятая причина-это безусловно качество, например, питания или сервиса обслуживания. В последнее время туризм в Египте быстро растёт. В связи с этим, в городах-курортах было создано большое количество разнообразных отелей. Поэтому любой, кто пожелает, может выбрать для себя, необходимый именно ему тур, по всем лучшим параметрам.
О Египте туры в который сегодня стали еще доступней, можно говорить ещё очень много всего интересного, но уже пора переходить к заключению. Наше заключение состоит том, что Египет стоит рекомендовать для отдыха абсолютно всем. Главное, подобрать для себя самые лучшие условия комфорта, которые соответствуют возможностям.