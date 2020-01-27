Игроки «Ливерпуля» получат вкусные бонусы в случае победы в Премьер-лиге

В феврале 2020 года вопрос об определении чемпиона Премьер-лиги кажется закрытым по причине фантастического выступления «Ливерпуля». Команда Юргена Клоппа выиграла 24 из 25 матчей, потеряв всего два очка за сезон.
На данный момент их преимущество над идущими вторыми Манчестер Сити составляет 22 очка, и «красные» могут официально стать чемпионами уже 16 марта в матче против «Эвертона» на Гудисон Парк. Любопытно, что в прошлом сезоне именно осечка в дерби с «ирисками» лишила подопечных Клоппа чемпионства.
«Ливерпуль» готовится побить все рекорды и стать одной из величайших команд за всю историю английской Премьер-лиги. Букмекеры уже не сомневаются в чемпионстве «красных», дружно давая на это крошечный коэффициент 1.001. Это значит, что при ставке, к примеру, в один миллион рублей, вы выиграете всего тысячу рублей.
Работа, которую Юрген Клопп проделал на «Энфилде» за последние годы, вызывает только восхищение. За свои успехи босс «Ливерпуля» и его игроки будут вознаграждены серией бонусов в конце сезона, сообщает Daily Mail.
После победы в Премьер-лиге игроки Ливерпуля, которые играли в чемпионате в этом сезоне, получат бонусы в размере более 4 миллионов фунтов стерлингов. Выплачиваться они будут по скользящей шкале, определяемой количеством появлений на поле.
К примеру, лидеры команды, такие как Вирджил ван Дейк, Роберто Фирмино или Мохамед Салах, могут рассчитывать на дополнительные £150 000 сверх стандартных бонусов, которые они получают в течение сезона.
Главный тренер, согласно своему контракту, помимо заработной платы в размере 15 миллионов фунтов стерлингов, дополнительно получит «значительный бонус» за победу в чемпионате. Если «Ливерпуль» продолжит играть так, как в этом сезоне, Клопп и его подопечные заслужат каждую копейку этих выплат.
Что интересно, «красные» получили еще больший бонус за победу в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Игроки разделили между собой 7 миллионов фунтов после победы над «Тоттенхэмом» в финале. А теперь представьте сумму их бонусов, если им удастся в этом сезоне взять оба главных трофея: чемпионство АПЛ и кубок Лиги Чемпионов.
И если с Премьер-лигой все, вроде бы, понятно, то вот в ЛЧ «Ливерпулю» придется нелегко: уже в 1/8 финала они столкнуться с серьезным соперником – мадридским «Атлетико». Впрочем, подопечные Клоппа сейчас лучшая команда в мире – и они абсолютно никого не боятся. Букмекеры также солидарны с этим мнением, предлагая на победу «Ливерпуля» в Лиге Чемпионов коэффициент 5. Ниже – только у «Манчестер Сити» (4,5).
И если на победе «красных» в АПЛ заработать уже не получится, то вот поставить на их победу в ЛЧ и получить неплохие деньги и бонусы все еще реально. Дело за малым – найти надежную букмекерскую контору и определиться с суммой ставки. А дальше остается просто надеяться на успех «Ливерпуля» не только во внутреннем первенстве, но и в Лиге Чемпионов.