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Василий Юрьевич Голубев— российский политик. Губернатор Ростовской области с 14 июня 2010 года

Родился 30 января 1957 года в станице Ермаковская Тацинского района Ростовской области в семье шахтера. Жил в посёлке Шолоховском Белокалитвинского района, где на шахте «Восточная» работали его родители: отец Юрий Иванович трудился проходчиком, а мама Екатерина Максимовна — машинистом подъёма. Все каникулы проводил у бабушки и деда в станице Ермаковская.

Образование

В 1974 году закончил шолоховскую среднюю школу №8. Мечтал быть лётчиком, пробовал поступить в Харьковский авиационный институт, однако не прошел по баллам. Через год поехал в Москву поступать в Московский авиационный институт, но по стечению обстоятельств выбрал Институт управления.

В 1980 году окончил Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе по специальности «Инженер-экономист». В 1997 году получил второе высшее образование в Российской академии государственной службы при президенте РФ.

В 1999 году в РАГС защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук на тему «Правовое регулирование местного самоуправления: теория и практика». В 2002 году в Государственном университете управления защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора экономических наук на тему «Организационные формы интенсификации хозяйственных связей при смене модели экономического развития».

Голубев – в тройке самых образованных губернаторов России (2 место). Исследование в марте 2019 года проводил Центр социальных инноваций "Черный куб". Главными критериями оценки было образование губернаторов. Исследование смотрели на рейтинг университетов, которые окончили главы регионов, а также учитывали ученые степени.

Трудовая деятельность и политическая карьера

Работать начал в 1974 году слесарем на шахте «Шолоховская» после неудачи при первом поступлении в ВУЗ.

1980 — 1983 годы — старший инженер, затем начальник отдела эксплуатации Видновского грузового автотранспортного предприятия.

1983—1986 годы — инструктор промышленно-транспортного отдела Ленинского районного комитета Коммунистической партии Советского Союза, организатор отдела Московского областного комитета КПСС, второй секретарь Ленинского районного комитета КПСС.

1986 год — избран депутатом Видновского городского Совета народных депутатов.

С 1990 года — председатель городского Совета народных депутатов г. Видное.

В ноябре 1991 года назначен главой администрации Ленинского района Московской области.

В 1996 году в ходе первых выборов главы района был избран главой Ленинского района.

В марте 1999 года председатель правительства (губернатор) Московской области Анатолий Тяжлов назначил Василия Голубева своим первым заместителем — вице-губернатором Московской области.

С 19 ноября 1999 года, после ухода Анатолия Тяжлова в отпуск в связи с началом его предвыборной кампании на пост губернатора Подмосковья, Василий Голубев стал исполняющим обязанности губернатора Московской области.

9 января 2000 года во втором туре выборов губернатором Московской области был избран Борис Громов. 19 апреля 2000 года после утверждения Московской областной Думой Василий Голубев был назначен первым вице-премьером в правительстве Московской области.

2003—2010 — вновь глава Ленинского района.

Губернатор Ростовской области

В мае 2010 года был заявлен партией «Единая Россия» в списке кандидатов на пост губернатора Ростовской области.

15 мая 2010 года Президент Российской Федерации внёс в Законодательное Собрание Ростовской области кандидатуру Голубева для наделения полномочиями Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области. 21 мая его кандидатура была утверждена Законодательным Собранием.

14 июня 2010 года, в день окончания полномочий его предшественника В. Чуба, Голубев вступил в должность губернатора Ростовской области.

В 2011 году баллотировался от Ростовской области в депутаты Государственной Думы России шестого созыва, был избран, но позже отказался от мандата.

22 января 2015 года заявил о своём участии в губернаторских выборах. 7 августа для участия в выборах был зарегистрирован Ростовской областной избирательной комиссией кандидатом. Набрал 78,2 % голосов избирателей при общей явке в 48,51 %. Его ближайший конкурент от КПРФ Николай Коломейцев набрал 11,67 %.

29 сентября 2015 года официально вступил в должность.

Голубев вошел в ТОП-8 самых сильных губернаторов, руководящих более 10 лет. Рейтинг составил аналитический центр «Минченко консалтинг». При начислении баллов устойчивости учитывали оценки по девяти критериям: поддержка внутри Политбюро, наличие у губернатора под управлением большого проекта, экономическая привлекательность региона, срок окончание полномочий, наличие у губернатора уникального позиционирования, качество политического менеджмента, конфликты губернатора на федеральном и региональном уровне, вмешательство силовых структур или угроза уголовного преследования и аресты в команде губернатора.

В октябре 2019 года Василий Голубев вошел в топ-25 лучших глав регионов России, по версии davydov.in - оценивали глав регионов по ряду показателей, в числе которых профессиональная репутация, аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов или неудач.

Развитие сельских поселений Дона

С 2014 года на Дону по инициативе Василия Юрьевича Голубева реализуется программа «Устойчивого развития сельских территорий». За период реализации мероприятий подпрограммы введено в эксплуатацию 88 объектов газификации и водоснабжения, а это 306,2 км локальных водопроводных сетей и 182 км распределительных газовых сетей, в том числе и в целях выполнения плана-графика синхронизации с ПАО «Газпром».

До конца 2019 года будут введены еще 332,0 км распределительных газовых сетей и 78,6 км водопроводных сетей. Губернатор Голубев лично контролирует, как реализуется программа.

Шахтерский вопрос

В 2013 году в городе Шахты (Ростовская область) началось строительство жилого комплекса Олимпийский для переселения семей шахтеров ветхого жилья, пострадавшего от ведения горных работ по федеральной программе ГРУШ. В 2015 году строительство было заморожено подрядчиком. Дома остались в низкой степени готовности. Более 400 человек остались без жилья.

Василий Голубев включил вопрос Шахтеров в «100 губернаторских проектов». Из Областного бюджета на возобновление строительства выделили 273 миллиона рублей. Было создано три жилищно-строительных корпоратива.

В кратчайшие сроки строительство ЖК «Олимпийский» было завершено. В квартирах для шахтеров сделали ремонт, установили сантехнику и кухни. В ноябре 2019 года 135 семей шахтеров получили ключи от нового жилья.

Национальные проекты

Ростовская область принимает 100%-ное участие во всех национальных проектах. В рамках проекта «Правовая помощь онлайн» по инициативе Василия Юрьевича Голубева организована цифровая площадка, которая помогает ростовчанам получить консультацию работников органов власти онлайн. К площадке была подключена Прокуратура Ростовской области.

Ростов-на-Дону стал первым городом России в котором сотрудники прокуратуры смогут оказывать помощь гражданам онлайн. Ростовская область - активный участник проекта «Цифровая образовательная среда». В 2019 году два крупных высших образовательных учреждений Ростова: ЮФУ и ДГТУ вошли в топ-20 университетов России рейтинга конкурса среди концепций «Цифрового университета».

Ветроэнергетика в Ростовской области

Ростовская область является лидером России по объему проектов в сфере ветроэнергетики. По инициативе Василия Юрьевича Голубева, в Ростове впервые в России открыли локальное производство стальных башен для ветроэнергетических установок. В 2018 году   в Таганроге стартовало производство «Башни ВРС» на основе технологий мирового лидера — компании «Вестас». В феврале 2019 года Василий Голубев подписал спецконтракт с заводом «Аттамаш», который специализируется на производстве деталей для ветроустановок.

Обманутые дольщики

В 2013 году по инициативе Василия Юрьевича Голубева был принят закон «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области». Это первый подобный документ в России.

Областной закон установил меры поддержки участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения застройщиками обязательств, возникающих из договоров участия в долевом строительстве, а также объединений указанных лиц на территории Ростовской области.

Согласно этому закону застройщик в Ростовской области получает землю под застройку бесплатно, но при этом обязуется выделить 5% жилой площади обманутым дольщикам.

В 2019 году в рамках нового закона более 1000 обманутых дольщиков въехали в новые квартиры. Инвесторам, объединениям дольщиков, которые достраивают объекты, предоставляются субсидии на завершение строительства проблемных объектов с высокой степенью строительной готовности, проблемных многоквартирных домов в шахтерских территориях, а также на техническое присоединение домов к инженерным сетям.

Ситуация в Ростовской области сегодня

2019 год стал самым успешным для экономики Ростовской области: ВРП впервые превысил порог в 1,5 трлн. рублей. Было реализовано более 160 проектов стоимостью 30 млрд рублей. Деньги были привлечены за счет инвестиций. Заводы Ростовской области увеличили показатель труда за полгода на 31% - это лучший показатель в стране.

Новый стадион «Ростов-Арена» вошёл в тройку лучших футбольных площадок России, а южная столица – Ростов-на-Дону – вошла в ТОП-100 самых комфортных городов России благодаря экологической ситуации.

На инвестиционном форуме в Сочи регион представил 75 проектов на 490 миллиардов рублей.

Василий Голубев подписал два важных для региона контракта по строительству портовой инфраструктуры в Таганроге и Азове.

Награды

Орден Александра Невского (2015) — за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009) — за большой вклад в социально-экономическое развитие района и многолетнюю добросовестную работу

Орден Дружбы (2005) — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу

Орден Почёта (1999) — за большой вклад в укрепление экономики, развитие социальной сферы и многолетний добросовестный труд

Медаль «За освобождение Крыма и Севастополя» (17 марта 2014) — за личный вклад в возвращение Крыма в Россию

Семья

Женат, два сына и дочь.

Жена — Ольга Ивановна Голубева (в девичестве Копылова). Дочь, Голубева Светлана Васильевна, замужем, воспитывает сына, родившегося в феврале 2010 года. Живет в Московской области. Сын, Голубев Алексей Васильевич (родился в 1982 году), работает в компании «ТНК-ВР Холдинг». Приёмный сын, Голубев Максим, родился в 1986 году. Сын младшего брата Василия Голубева, погибшего во время аварии на шахте. Живет и работает в Москве.

 

26 декабрь 13:42 | : Разное

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