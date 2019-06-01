SPС Stone Floor - ламинат нового поколения

Зачем вы здесь? Может быть только одна причина – вы ищите надежный и качественный ламинат за приемлемую цену. Мы можем предложить вам SPC от компании Stone Floor. Ламинат от Stone Floor – это прорыв в сфере напольных покрытий.
В 2018г в нашей стране появился совершенно новейший вид напольных покрытий. Для многих покупателей, разбирающихся в напольных покрытиях, название SPC было непривычным и у многих вызывало недоуменные взгляды. Оно очень даже понятное , если знать как расшифровывается SPC: а расшифровывается оно очень просто - (Stone plastic composite) каменно-пластиковый композит. Это материал, являющийся основой покрытия, в обиходе получил название SPC.
Лучшее преимущество SPC Stone Floor – водостойкость. Мочите, кладите в воду, оставьте его в воде на долгое время – с ним ничего не случится. Благодаря этому свойству пол в отличии от других имеет свои плюсы в использовании:
• не образуются щели, не поднимаются и не горбятся при его намокании.
• не вздувается от воды
• можно укладывать во всем доме.
Материал каменно-пластиковый композит состоит из минерального кальция (75%) и чистого ПВХ (25%). Также SPC Stone Floor отлично подходит для теплого пола. У него точно такая же теплопроводность и плотность как и у керамической плитки. Он хорошо нагревается, и при этом не деформируется и не выделяет вредных летучих веществ.
Преимущества SPC Stone Floor.
В сравнении с многими схожими продуктами практически по всем критериям лидирует водостойкий ламинат SPC Stone Floor в Тюмени.
Его основные достоинства:
• Большой выбор. Имеется огромное количество вариантов декора.
• Теплопроводность. Одно из лучших свойств для тех, кто хочет сделать теплые полы.
• Водостойкость. Имеет 100 процентную водостойкость, тем самым удобен для эксплуатации при повышенной влажности.
• Прочность. характеристики твердости и износостойкости схожи со свойствами керамической плитки.
• Универсальность. Благодаря большому выбору ламинат можно положить в любом жилищном помещении – в детской, спальне, гостиной комнатах.
Многие крупные компании, изучив рынок, свойства и перспективы SPC, приняли решение о введении в выпускаемую линейку данного товара.