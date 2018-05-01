Список производителей самых надежных амортизаторов

Амортизатор – это одна из составляющих подвески. От амортизатора зависит комфортность и безопасность движения автомобиля. При неисправности амортизатора наблюдается характерный стук, пятна масла на корпусе, рваный пыльник, автомобиль больше раскачивает на неровной дороге.

Выбрать амортизатор сложно и, в то же время, просто. Главное условие, чтобы он подходил автомобилю. Когда из строя выходит один из элементов, второй тоже нужно заменить, даже если тот еще исправен.

Типы амортизаторов

По своей конструкции амортизаторы делятся:

Однотрубные; Двухтрубные; Элементы с системой саморегулирования.

Как правило, в продаже производители предлагают амортизаторы:

Газо-масляные; Газовые; Масляные.

Перечисленные типы элементов предназначены для эксплуатации в определенных условиях, имеют как плюсы, так и минусы.

От качества амортизатора зависит степень управляемости автомобилем. Поэтому специалисты АвтоПро советуют пользоваться продукций компаний, имеющих хорошую репутацию. Такие же компании следует выбирать, подбирая на https://avto.pro/catalog/infiniti/fx35/ запчасти на infiniti fx35.

Продукция лучших

Считается, что лучшие детали производят фирмы, партнеры автомобильных концернов. Правило распространяется на всю продукцию вторичного рынка. Это можно считать справедливым и для амортизаторов.

Категория дорогих продуктов это бренды: Koni, Bilstein, Kayaba (KYB), Sachs, Boge. Все перечисленные компании поставляют на рынок очень качественные амортизаторы. По мнению экспертов, лучшими сегодня, все же являются амортизаторы европейских производителей;

Категория недорогих продуктов представлена брендами: Delphi, Monroe, Tokico, Rider, Al-Ko, QH, Profit, Optimal, GP, Meyle. Некоторые модели этой категории практически не уступают качеством дорогим амортизаторам. Это элементы Monroe и Tokico. Другие, существенно отличаются.

К перечисленным производителям надежной продукции можно добавить компании TRW, Valeo, Magnetti Marelli. Продукция бюджетного сегмента чаще вызывает негативные отзывы автомобилей. Особенно часто это касается элементов немецких, чешских и польских упаковочных брендов.

Советы по выбору

Для любого автомобиля лучшим является оригинальный амортизатор, которым транспортное средство комплектовалось при сборке. К тому же, производители постоянно их модернизируют, улучшая характеристики и увеличивая срок эксплуатации. Пред покупкой нового амортизатора нужно:

Оценить работу автомобиля с прежним элементом, затем принять решение, нужно ли менять конструкцию и производителя амортизатора;

Найти информацию обо всех производителях;

Определиться с конструкцией;

Когда конструкция и производитель амортизатора определены, нужно узнать об особенностях эксплуатации. Можно использовать советы автолюбителей, которые уже имеют опыт использования такого амортизатора.

Напомним, что функции подвески зависят не только от амортизатора, но от других ее составляющих. Их нужно тоже своевременно проверять и поддерживать в рабочем состоянии.

По материалам https://avto.pro - автозапчасти для иномарок.