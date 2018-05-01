Список производителей самых надежных амортизаторов

Амортизатор – это одна из составляющих подвески. От амортизатора зависит комфортность и безопасность движения автомобиля. При неисправности амортизатора наблюдается характерный стук, пятна масла на корпусе, рваный пыльник, автомобиль больше раскачивает на неровной дороге.
Выбрать амортизатор сложно и, в то же время, просто. Главное условие, чтобы он подходил автомобилю. Когда из строя выходит один из элементов, второй тоже нужно заменить, даже если тот еще исправен.
Типы амортизаторов
По своей конструкции амортизаторы делятся:
Как правило, в продаже производители предлагают амортизаторы:
Перечисленные типы элементов предназначены для эксплуатации в определенных условиях, имеют как плюсы, так и минусы.
От качества амортизатора зависит степень управляемости автомобилем. Поэтому специалисты АвтоПро советуют пользоваться продукций компаний, имеющих хорошую репутацию. Такие же компании следует выбирать, подбирая на https://avto.pro/catalog/infiniti/fx35/ запчасти на infiniti fx35.
Продукция лучших
Считается, что лучшие детали производят фирмы, партнеры автомобильных концернов. Правило распространяется на всю продукцию вторичного рынка. Это можно считать справедливым и для амортизаторов.
К перечисленным производителям надежной продукции можно добавить компании TRW, Valeo, Magnetti Marelli. Продукция бюджетного сегмента чаще вызывает негативные отзывы автомобилей. Особенно часто это касается элементов немецких, чешских и польских упаковочных брендов.
Советы по выбору
Для любого автомобиля лучшим является оригинальный амортизатор, которым транспортное средство комплектовалось при сборке. К тому же, производители постоянно их модернизируют, улучшая характеристики и увеличивая срок эксплуатации. Пред покупкой нового амортизатора нужно:
Напомним, что функции подвески зависят не только от амортизатора, но от других ее составляющих. Их нужно тоже своевременно проверять и поддерживать в рабочем состоянии.
По материалам https://avto.pro - автозапчасти для иномарок.