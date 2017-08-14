Чем заняться в интернете в свободный вечер?

Современный интернет – это феноменальное разнообразие возможностей, которое находит свое отражение в миллионах сайтов самой разной тематики и направления. Однако есть у подобного пугающего ассортимента и обратная сторона – порой пользователь не знает, что ему нужно, чем ему заняться, и на какой сайт зайти, чтобы убить время, отвлечься или развлечься. И его можно понять – тысячи фильмов, годы видеороликов, миллионы юмористических постов, десятки тысяч игр, casino x зеркало, социальные сети, форумы, чаты – и это только вершина айсберга. Неудивительно, что в подобном разнообразии платных и бесплатных возможностей легко потеряться, не зная, чем конкретно заняться.

Одними из самых популярных ресурсов за последние десять лет остаются сайты, распространяющие фильмы. Их постоянную аудиторию можно понять. На среднестатистическом сайте онлайн кинотеатра представлено такое разнообразие фильмов, что нескольких человеческих жизней не хватит, чтобы посмотреть хотя бы половину жанров. И ассортимент загруженных в интернет фильмов только растет – это и ретро кино, и фильмы из 80-х и 90-х, отечественная классика и фильмы Голливуда. Другими словами, если вы давно хотели пересмотреть какой-то фильм или посмотреть что-то свежее – вам сюда. Здесь же вы найдете документальные передачи, концерты, сериалы, шоу.

Добавим к этому наличие лицензионных кинотеатров, которые в отличие от онлайн кинотеатров бесплатных, дают возможность смотреть премьеры и сериалы за определенную плату.

Помимо видеоконтента в интернете можно найти практически любую книгу. Если вы не прочь провести вечер за чтением текста с экрана или прослушиванием аудиокниги, достаточно потратить пару минут на их поиск. Здесьпредставлена не только классика, но и современные авторы, редкие издания, не только художественная, но и научная, энциклопедическая литература. Хотите – читайте новый роман, хотите – осваивайте новую науку. Как правило, классика распространяется бесплатно, а вот за что-то свежее, вероятно, придется заплатить.

Если вам не хватает общения, причем не только с вашими знакомыми, но и незнакомыми людьми – интернет станет тем многофункциональным инструментом, который придет вам на помощь. Несколько популярных социальных сетей с аудиторией в сотни миллионов пользователей, десятки чатов, сотни форумов самых различных направлений. Если задаться целью, вы сможете найти собеседников и единомышленников на любую тему – о своем хобби, политических взглядах, профессии, своем городе и так далее. Хотите, спрашивайте и задавайте вопросы аудитории, хотите – сами отвечайте на вопросы других и подключайтесь к дискуссиям.

Игры – еще одно направление, которое точно поможет побороть скуку. Более того, начиная играть в интернете, вы рискуете стать зависимым от этого развлечения, особенно учитывая наличие такого числа жанров, направлений, тематик. И вам не обязательно играть одному, ведь многие современные проекты подразумевают многопользовательский формат игры. Единственное требование – наличие высокоскоростного интернета без ограничений по трафику. Некоторые игры также могут стать причиной финансовых проблем, поэтому будьте осторожны и благоразумны.