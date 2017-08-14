Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Чем заняться в интернете в свободный вечер?

Современный интернет – это феноменальное разнообразие возможностей, которое находит свое отражение в миллионах сайтов самой разной тематики и направления. Однако есть у подобного пугающего ассортимента и обратная сторона – порой пользователь не знает, что ему нужно, чем ему заняться, и на какой сайт зайти, чтобы убить время, отвлечься или развлечься. И его можно понять – тысячи фильмов, годы видеороликов, миллионы юмористических постов, десятки тысяч игр, casino x зеркало, социальные сети, форумы, чаты – и это только вершина айсберга. Неудивительно, что в подобном разнообразии платных и бесплатных возможностей легко потеряться, не зная, чем конкретно заняться.

Одними из самых популярных ресурсов за последние десять лет остаются сайты, распространяющие фильмы. Их постоянную аудиторию можно понять. На среднестатистическом сайте онлайн кинотеатра представлено такое разнообразие фильмов, что нескольких человеческих жизней не хватит, чтобы посмотреть хотя бы половину жанров. И ассортимент загруженных в интернет фильмов только растет – это и ретро кино, и фильмы из 80-х и 90-х, отечественная классика и фильмы Голливуда. Другими словами, если вы давно хотели пересмотреть какой-то фильм или посмотреть что-то свежее – вам сюда. Здесь же вы найдете документальные передачи, концерты, сериалы, шоу.

Добавим к этому наличие лицензионных кинотеатров, которые в отличие от онлайн кинотеатров бесплатных, дают возможность смотреть премьеры и сериалы за определенную плату.

Помимо видеоконтента в интернете можно найти практически любую книгу. Если вы не прочь провести вечер за чтением текста с экрана или прослушиванием аудиокниги, достаточно потратить пару минут на их поиск. Здесьпредставлена не только классика, но и современные авторы, редкие издания, не только художественная, но и научная, энциклопедическая литература. Хотите – читайте новый роман, хотите – осваивайте новую науку. Как правило, классика распространяется бесплатно, а вот за что-то свежее, вероятно, придется заплатить. 

Если вам не хватает общения, причем не только с вашими знакомыми, но и незнакомыми людьми – интернет станет тем многофункциональным инструментом, который придет вам на помощь. Несколько популярных социальных сетей с аудиторией в сотни миллионов пользователей, десятки чатов, сотни форумов самых различных направлений. Если задаться целью, вы сможете найти собеседников и единомышленников на любую тему – о своем хобби, политических взглядах, профессии, своем городе и так далее. Хотите, спрашивайте и задавайте вопросы аудитории, хотите – сами отвечайте на вопросы других и подключайтесь к дискуссиям.

Игры – еще одно направление, которое точно поможет побороть скуку. Более того, начиная играть в интернете, вы рискуете стать зависимым от этого развлечения, особенно учитывая наличие такого числа жанров, направлений, тематик. И вам не обязательно играть одному, ведь многие современные проекты подразумевают многопользовательский формат игры. Единственное требование – наличие высокоскоростного интернета без ограничений по трафику. Некоторые игры также могут стать причиной финансовых проблем, поэтому будьте осторожны и благоразумны.   

27 сентябрь 16:03 | : Разное

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2017 (209)
Август 2017 (235)
Июль 2017 (220)
Июнь 2017 (231)
Май 2017 (198)
Апрель 2017 (241)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.