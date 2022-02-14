Доигрались. В Котласе закрылось подпольное казино

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей города Котласа, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой).
По версии следствия, в период с 2020 года по апрель 2022 года подозреваемые, объединившись в устойчивую организованную группу, сплоченную единым умыслом и желанием заниматься противоправной деятельностью, организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в помещении по улице Октябрьская в городе Котласе.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ОЭБиПК ОМВД России «Котласский». Оперативно- розыскные мероприятия проведены при силовой поддержке специального подразделения «ГРОМ» УМВД России по Архангельской области.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и соучастников преступления, проводится сбор доказательственной базы. Игровое оборудование изъято.