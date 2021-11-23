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В Каргополе пожарные тщетно пытались спасти друга человека

Пожарные и спасатели оказывают помощь не только людям, но и попавшим в беду животным. Вот и дежурный караул ПЧ-30 г. Каргополя, получив вызов от очевидцев, выехал на помощь тонущей собаке – дворняжка провалилась под лед на середине реки. Об этом рассказала Служба спасения–112.


Собака, по-видимому, перебегала реку из центра города (район городского пляжа) в сторону заречного поселка, и провалилась в промоину.


«Пожарные разложили на льду в направлении полыньи лестницу-трехколенку. Переодевшись в костюм-поплавок, один из бойцов пополз к собаке, но, к сожалению, животное уже настолько выбилось из сил, что спасти его не удалось – собачка на наших глазах ушла под воду. Отмечу, что спасоперация была сопряжена с немалым риском провала людей под лед», - рассказал заместитель начальника ПЧ-30 Роман Кривощапов.


Лед на Онеге уже очень непрочный, в середине река практически вскрыта. Здесь много родников, поэтому даже непродолжительная оттепель серьезно ослабляет лед. Раньше, еще лет 20 назад, местные жители настилали горбыль и намораживали подобие ледовой переправы, чтобы не делать «крюк» по мосту. Сейчас выход пешеходов на лед в черте г. Каргополя запрещен, перебраться с берега на берег можно только по автомобильно-пешеходному мосту.


09 март 10:54 | : Происшествия

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