Громкое убийство в Новодвинске из-за табурета и кукиша дошло до суда

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 57-летней жительницы Новодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием установлено, что 1 января 2022 года по месту жительства в городе Новодвинске обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к 52-летнему брату нанесла ему ножевое ранение в область грудной клетки. От полученного проникающего ранения пострадавший скончался на следующий день в медицинском учреждении.
В ходе допроса обвиняемая частично признала свою вину и пояснила следователю, что с Нового года по месту жительства употребляли спиртные напитки. 1 января 2022 года они ждали гостей, поэтому она попросила брата освободить единственный стул в помещении кухни. Родственник ей грубо ответил и показал «кукиш». Из-за сильного опьянения не сдержалась и ударила его кухонным ножом. В содеянном раскаивается, убивать брата не хотела. Так как была в нетрезвом состоянии, то сама не поняла своих действий.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.