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Евгения Л. из спецвагона "Архангельск-Москва" родила на руках у конвоиров

Личный состав  Управления по конвоированию УФСИН России по Архангельской области принял экстренные роды во время планового железнодорожного караула.

В спецвагоне, следовавшем по маршруту Архангельск-Москва, у 26-летней осужденной Евгении Л., находящейся на 28 неделе беременности, начались преждевременные роды. В это время поезд шел между станциями, начальник караула Алексей Баев принял решение принимать роды своими силами, оказывая помощь будущей маме. Второй помощник Владимир Мерзлый с караульным Сергеем Щедренко подготовили камеру, воду, чистое белье и стали дожидаться прибытия на станцию, но события начали развиваться стремительно. От первого обращения осужденной за помощью к сотрудникам до появления на свет ребенка прошло всего сорок минут. Личный состав караула помог появиться малышке на свет прямо в поезде.

На станции Данилово молодая мама и ее новорожденная дочь были  сняты с состава и переданы в сопровождении караульного Управления по конвоированию местным врачам. Позже на автомобиле скорой помощи они были перевезены в перинатальный центр г. Ярославля. Сейчас малышка находится под наблюдением врачей.

02 июль 15:33 | : Происшествия

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