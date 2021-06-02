В Верхнетоемском районе вологодская мошенница обидела пенсионерку на 90 тысяч рублей

В отдел полиции по Верхнетоемскому району ОМВД России «Красноборский» позвонила 79-летняя жительница деревни Кода. По словам заявительницы, на улице неподалеку от дома она встретила незнакомку. Между ними завязался разговор, в ходе которого женщина сообщила пенсионерке, что на нее наведена порча, которую необходимо снять. Для проведения обряда они зашли в дом, где незнакомка попросила дать ей все деньги, которые есть в помещении. Взяв конверт со сбережениями, злоумышленница провела с ним несколько манипуляций, после чего вернула владелице. Свои услуги она оценила в 1000 рублей. Когда «гостья» ушла, хозяйка дома пересчитала сбережения и обнаружила, что в конверте не хватает почти 90 тысяч рублей.
Пенсионерка позвонила в полицию и подробно описала злоумышленницу.
На территории района был незамедлительно объявлен план «Перехват».
Вскоре подозреваемая была задержана. Ей оказалась нигде не работающая жительница Вологодской области 1974 года рождения. Ранее она уже была судима, в том числе за аналогичное криминальное деяние.
По имеющимся данным, злоумышленница забрала деньги из конверта в тот момент, когда совершала «магический ритуал».
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ведется следствие.