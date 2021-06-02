Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Верхнетоемском районе вологодская мошенница обидела пенсионерку на 90 тысяч рублей

В отдел полиции по Верхнетоемскому району ОМВД России «Красноборский» позвонила 79-летняя жительница деревни Кода. По словам заявительницы, на улице неподалеку от дома она встретила незнакомку. Между ними завязался разговор, в ходе которого женщина сообщила пенсионерке, что на нее наведена порча, которую необходимо снять. Для проведения обряда они зашли в дом, где незнакомка попросила дать ей все деньги, которые есть в помещении. Взяв конверт со сбережениями, злоумышленница провела с ним несколько манипуляций, после чего вернула владелице. Свои услуги она оценила в 1000 рублей. Когда «гостья» ушла, хозяйка дома пересчитала сбережения и обнаружила, что в конверте не хватает почти 90 тысяч рублей.

Пенсионерка позвонила в полицию и подробно описала злоумышленницу.

На территории района был незамедлительно объявлен план «Перехват».

Вскоре подозреваемая была задержана. Ей оказалась нигде не работающая жительница Вологодской области 1974 года рождения. Ранее она уже была судима, в том числе за аналогичное криминальное деяние.

По имеющимся данным, злоумышленница забрала деньги из конверта в тот момент, когда совершала «магический ритуал».

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ведется следствие.


28 июнь 09:44 | : Происшествия

Главные новости


WWF в России и Норвегии. «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку».
Моня – вундеркинд. К Дню памяти и скорби

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2021 (318)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20