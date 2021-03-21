В Вельском районе пенсионер умер в собственном колодце

Вчера вечером в технологическом колодце у частного дома в поселке Кулой Вельского района местные жители обнаружили тело 70-летнего хозяина жилища. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия в результате утопления в воде. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, пострадавший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наступил на крышку колодца, который представляет собой часть фундамента строения, упал в колодец и выбраться из него не смог.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.