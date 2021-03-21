Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Вельском районе пенсионер умер в собственном колодце

Вчера вечером в технологическом колодце  у частного дома в поселке Кулой Вельского района местные жители обнаружили тело 70-летнего хозяина жилища.  Предварительная причина смерти – механическая асфиксия в результате утопления в воде. По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, пострадавший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наступил на крышку колодца, который представляет собой часть фундамента строения, упал в колодец и выбраться из него не смог.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

 

22 апрель 09:21 | : Происшествия

Главные новости


Колька (рассказ)
НТВ, которого нет. И не было...

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (254)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20