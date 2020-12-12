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Волки атакуют Архангельск

Сообщения о нашествии серых хищников в областную столицу пока не появлялись в официальных сводках происшествий. Однако ими пестрит местный сегмент социальных сетей. Вот лишь два примера:

Сообщение с улицы Дежневцев: В нашей семье случилось страшное, дикое, невероятное несчастье. Сегодня в 7 утра волк утащил нашу собаку, цвергпинчера, прямо от крыльца подъезда, сорвал с поводка-рулетки. Я стояла в 3-х метрах, даже не увидела, как откуда-то из-за машин в полной тишине выскочила огромная серая лохматая тварь и схватила моего мальчика. Он только взвизгнуть успел, я заорала, меня протащило на поводке несколько метров, потом ошейник слетел. Проклятая тварь молча пронеслась мимо автобусной остановки, где стояло человек 5, и убежала через ж/д насыпь в сторону котлована.

- Вчера в 7:30 утра собаки гнали волка на Силикатном. Я в 2-х метрах от них успела сесть в машину.

Напомним, что волки в пригородах Северодвинска уже стали обычным природным явлением

 (фото из vk.com)

30 январь 12:32 | : Происшествия

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