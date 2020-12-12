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Недетские игры. Полиция предостерегает архангелогородцев от участия в митинге

УМВД России по Архангельской области предупреждает, что за призывы к участию в несанкционированных акциях и непосредственное участие в них действующим законодательством предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.  

Правоохранительными органами будут реализованы все необходимые меры для обеспечения правопорядка на территории региона. Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Правонарушители будут привлечены к установленной законом ответственности. При этом за повторное совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КОАП РФ, установлена более строгая административная ответственность, а также уголовная ответственность, предусмотренная статьей 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает штраф до одного миллиона рублей, а также лишение свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время в отношении организаторов и участников несанкционированных массовых (публичных) мероприятий уже составлено более 20 протоколов об административных правонарушениях.

УМВД России по Архангельской области призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участие в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

 

29 январь 16:08 | : Происшествия

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