Зачем рожала?! В Плесецком районе многодетная мать оказалась садисткой

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летней жительнице Плесецкого района. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).
Установлено, что с апреля по май 2020 года обвиняемая по месту жительства в Плесецком районе, действуя из ложного представления о методах воспитания, полагая приемлемым использовать в качестве таковых систематические телесные наказания в целях беспрекословного исполнения ее требований, систематически оскорбляла 9-летнего сына, а также неоднократно наносила ребенку побои при помощи рук и подручных предметов, причиняя ему физические и психические страдания.
Примечательно, что обвиняемая является матерью девятерых детей, в отношении которых в настоящее время лишена родительских прав. Пострадавший мальчик вместе с братьями и сестрами находится в детском учреждении на полном государственном обеспечении.
В ходе допроса подсудимая свою вину признала частично.
Приговором Плесецкого районного суда ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 7 тысяч рублей с испытательным сроком 3 года. Также с нее взыскано 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу малолетнего сына.