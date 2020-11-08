Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Зачем рожала?! В Плесецком районе многодетная мать оказалась садисткой

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летней жительнице Плесецкого района. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию  несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Установлено, что с апреля по май 2020 года обвиняемая по месту жительства в Плесецком районе, действуя из ложного представления о методах воспитания, полагая приемлемым использовать в качестве таковых систематические телесные наказания  в целях беспрекословного исполнения ее требований,  систематически оскорбляла 9-летнего сына, а также неоднократно наносила ребенку побои при помощи рук и подручных предметов,  причиняя ему физические и психические страдания.

Примечательно, что обвиняемая является матерью девятерых детей, в отношении которых в настоящее время лишена родительских прав. Пострадавший мальчик  вместе с братьями и сестрами находится в детском учреждении на полном государственном обеспечении.

В ходе допроса подсудимая свою вину признала частично.

Приговором Плесецкого районного суда ей назначено наказание в виде 3 лет  лишения свободы условно со штрафом в размере 7 тысяч рублей с испытательным сроком 3 года. Также с нее взыскано 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу малолетнего сына.  

14 январь 10:20 | : Происшествия

Главные новости


Архангельск новогодний: ложка дегтя у здания АОСД
"Для чего пришел на землю Спаситель?". Рождественское слово митрополита Корнилия

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2021 (108)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)

Деньги


все материалы
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20