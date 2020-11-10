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В Вельске детям-сиротам предоставляли негодные к проживанию квартиры

В 2016 году 41-квартирный дом, расположенный по переулку Победителей в городе Вельске Архангельской области, решением администрации муниципального образования введен в эксплуатацию.  В последующем заключены контракты на приобретение квартир в указанном доме, которые предоставлены по договорам социального найма  детям-сиротам и гражданам, нуждающимся в переселении из ветхого жилья.

Осенью 2020 года на выездной прием граждан к руководителю Следственного управления Алексею Попову обратился житель Вельского района,  который в этом доме приобрел жилье. Он жаловался на неисполнение застройщиком судебного решения и непринятие мер к устранению допущенных при строительстве дома дефектов (проблемы с фундаментом и вентиляцией, повлекшие возникновение плесени и деформацию полов и др.). Согласно предоставленному заключению независимой экспертизы, застройщиком при строительстве дома допущены значительные и критические дефекты, имеется принципиальное несоответствие проектной документации. При этом установлено, что должностными лицами МО «Вельское», «Вельский муниципальный район» ни при сдаче дома, ни при покупке жилых помещений в данном доме на приобретение которых из бюджета потрачено более 26 млн.рублей, проверка соответствия как дома в целом, так и отдельных квартир нормативной и проектной документации не проводилась.

По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администраций указанных муниципальных образований, которые ненадлежащим образом исполнили свои обязанности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

 

13 январь 09:07 | : Происшествия

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