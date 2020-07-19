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Няндомский пенсионер "успокоил" пасынка ударом ножа

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 66-летнего жителя Няндомского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 1 мая 2020 года по месту жительства в частном доме в поселке Шалакуша  обвиняемый, на почве личной неприязни, возникшей в результате систематических конфликтов с 40-летним сыном сожительницы, нанес ему удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевший скончался на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал и пояснил следователю, что сын сожительницы проживал с ними, злоупотреблял спиртными напитками, в нетрезвом состоянии вел себя агрессивно, устраивал беспорядок. Вечером они вместе с гостями употребляли спиртное. Между сыном и матерью произошел конфликт, так как женщина отказала дать ему деньги на спиртное. После того, как все легли спать, он услышал шум в комнате и обнаружил, что потерпевший крушит мебель. Он сделал ему замечание, припугнул ножом. Потерпевший попытался выхватить у него нож, завязалась борьба, в процессе которой он ударил его ножом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

25 сентябрь 09:01 | : Происшествия

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