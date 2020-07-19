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Архангельский водитель-убийца Худяков получил срок меньше Ефремова

Это происшествие, случившееся в конце февраля текущего года на центральной улице Архангельска, шокировало общество.

Как было установлено следствие, джип «Toyota Land Cruiser», несшийся в темное время суток на огромной скорости, сбил на пешеходном переходе 66-летнюю женщину с собаками. Пенсионерка погибла вместе с одним из своих питомцев. Шедшая перед ней пара с детьми чудом выскочила из-под колес.

Водитель с места трагедии скрылся вместе с орудием преступления. Позже джип со следами столкновения был найден в одном из дворов. Как быстро установили, его владельцем оказался Константин Худяков, известный в городе не только как строительный подрядчик, но и как штатный провокатор спецслужб, сломавший не одну судьбу.

В этой ситуации Худяков стал разыгрывать известный спектакль «у меня угнали машинку», и сдался в руки следствию только через пару дней (пытался протрезветь?). Но под напором неопровержимых улик сознался в содеянном.

И вот приговор - 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев плюс компенсация морального вреда семье погибшей.

Напомним, известный артист Михаил Ефремов, не покидавший место аварии и сразу отдавшийся в руки правосудия, получил 8.5 лет колонии общего режима.

Плата за популярность? Или в случае с Худяковым спецслужбы отблагодарили за сотрудничество?

21 сентябрь 13:27 | : Происшествия

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