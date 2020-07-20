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Вместо уроков. Молодая девица из Вельского р-на совершенствовалась в квартирных кражах

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 15-летней жительницы Вельского района в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кражи, совершенные с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину).

Следствием установлено, что в августе 2019 года в поселке Шунема Вельского района обвиняемая вытащила незапертый на ключ навесной замок из проушин и через входную дверь проникла в частный дом, в котором обнаружила и похитила 45 тысяч рублей, распорядившись ими по своему усмотрению. Она же, в ноябре 2019 года, находясь в гостях в доме в деревне Лукинская Вельского района, похитила мобильный телефон, адаптер питания и портативное зарядное устройство хозяина жилища на общую сумму 35 тысяч рублей. С похищенным имуществом с места преступления скрылась.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что ей нужны были денежные средства на личные нужды. Первоначально она хотела заработать, продав первым потерпевшим ягоды малины, но те отказались. Она дождалась, когда те уедут из дома, и проникла к ним. Во втором случае, она похитила мобильный телефон знакомого, когда тот спал.

21 август 08:58 | : Происшествия

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