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В Устьянском районе разобрали мост, люди ходят вброд

Об этом сегодня сообщают социальные сети.

Уже 7 дней, как разобрали мост через реку Устья (Устьянский район) и к ремонтным работам до сих пор не приступили! У кого нет ни лодки, ни транспорта, тому приходится реку переходить вброд даже с маленькими детьми! А у кого есть транспорт, то приходится ехать в объезд, а это, примерно, 25 км. Это какое-то издевательство над людьми!

Местные жители жалуются, что глава МО «Строевская» Светлана Коняева, обещавшая прилюдно контролировать строительство нового моста, между тем, ушла «в очередной отпуск». В этом они видят отношение чиновника к своему слову и проблемам населения в целом.

Переборка моста должна по плану закончится к 30 июля…

23 июль 16:37 | : Происшествия / Скандалы

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