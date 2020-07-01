В Устьянском районе разобрали мост, люди ходят вброд

Об этом сегодня сообщают социальные сети.
Уже 7 дней, как разобрали мост через реку Устья (Устьянский район) и к ремонтным работам до сих пор не приступили! У кого нет ни лодки, ни транспорта, тому приходится реку переходить вброд даже с маленькими детьми! А у кого есть транспорт, то приходится ехать в объезд, а это, примерно, 25 км. Это какое-то издевательство над людьми!
Местные жители жалуются, что глава МО «Строевская» Светлана Коняева, обещавшая прилюдно контролировать строительство нового моста, между тем, ушла «в очередной отпуск». В этом они видят отношение чиновника к своему слову и проблемам населения в целом.
Переборка моста должна по плану закончится к 30 июля…