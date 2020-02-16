Сотрудник ППС в Няндоме уговорил знакомого сознаться в убийстве отца

Сотрудники правоохранительных органов в земле на придомовой территории частного дома, расположенного в городе Няндома, обнаружили тело 54-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Преступление удалось раскрыть благодаря бдительности сотрудника патрульно- постовой службы УМВД России по г.Архангельску, который убедил 23-летнего мужчину, рассказавшему в компании об убийстве отца, вместе с ним проследовать в отдел полиции и обратиться с заявлением о явке с повинной, что тот и сделал.
По версии следствия, 3 июля 2020 года ночью по месту жительства в частном доме в городе Няндома подозреваемый, на почве личной неприязни, нанес спящему отцу два удара ножом в область глаза и шеи. Затем предпринял меры к уничтожению улик преступления и сокрытию тела, и убыл на поезде в город Архангельск.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину в убийстве и пояснил следователю, что на протяжении нескольких лет испытывал личную неприязнь к главе семейства, так как считал, что по вине отца спилась его мать. С целью убийства он нанес спящему потерпевшему два удара ножом в область головы, после чего закопал его тело на придомовой территории. Одежду потерпевшего, одеяло, при помощи которого вытаскивал тело, он сжёг в металлической бочке на приусадебном участке. Затем на поезде уехал в областной центр, где в компании, рассказал о совершенном убийстве и вместе с сотрудником полиции пришел в отдел внутренних дел, написал заявление и сообщил, где спрятал тело отца.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.