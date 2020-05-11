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В Архангельске задержан неблагодарный больной, угрожавший врачам Скорой помощи

Утром 15 июня 2020 года в УМВД России по городу Архангельску поступило сообщение со станции скорой медицинской помощи об угрозах со стороны пациента. По словам медиков, по телефону к ним поступил экстренный вызов –архангелогородец жаловался на сильные боли в животе.


В квартире бригаду «Скорой» встретил мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пациент вел себя очень агрессивно и требовал от сотрудников выдать ему медицинскую справку. Фельдшер и медсестра объяснили, что они не выписывают справки, а только фиксируют вызовы и оказывают первую медицинскую помощь. В ответ мужчина начал угрожать.


В тот момент, когда он вышел в соседнюю комнату, обе женщины сумели выбежать из квартиры. Сев в машину, они увидели, как подвыпивший пациент выходит за ними из подъезда с ножом. Диспетчер станции скорой медицинской помощи запросил помощь полиции.


Злоумышленник был задержан прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи, грабеж и угон 36-летний местный житель. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 («Хулиганство») и частью 1 статьи 119 («Угроза убийством») Уголовного Кодекса Российской Федерации. Ведется расследование.


16 июнь 11:32 | : Происшествия

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