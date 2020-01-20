"Севмаш" подготовился к атаке террористов

09 июня 2020 г. в соответствии с планом Национального антитеррористического комитета, оперативным штабом в Архангельской области проведено командно-штабное учение по пресечению совершения террористического акта на режимной территории машиностроительного предприятия.
В рамках замысла учения условные террористы сумели проникнуть на территорию АО «ПО «Севмаш» и захватить один из объектов производственного объединения, а также взять в заложники находящихся в нём работников предприятия.
В ходе тренировки отработаны порядок взаимодействия подразделений различной ведомственной принадлежности при введении режима контртеррористической операции, мероприятия по минимизации последствий террористического акта (без практических действий). Запланированные цели и задачи учения достигнуты.
Крупные объекты промышленности всегда находятся в зоне особого внимания. Важно обеспечивать максимальную защиту таких предприятий от посягательств «террористов», а совместные учения, проводимые под эгидой НАК, позволяют успешно решать вопросы по проверке надёжности режима антитеррористической защиты потенциально-опасных объектов.