Житель Плесецкого р-на получил 7 лет за попытку убийства и грабеж

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за преступления против собственности 42-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж).
Следствием и судом установлено, что 3 ноября 2018 года вечером в СОТ «Строитель» в поселке Шелекса Плесецкого района осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес не менее 3 ударов ножом в область жизненно-важных органов хозяину дачи. После совершения покушения на убийство он в присутствии гостей и раненого забрал его мобильный телефон, ноутбук и модем общей стоимостью 23420 рублей и скрылся с места преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению. Благодаря вмешательству очевидцев преступления и современно оказанной медицинской помощи, потерпевший остался жив.
В ходе допроса на стадии предварительного следствия и в суде подсудимый свою вину не признал и пояснил, что нанес удары ножом ранее незнакомому хозяину дачи, так как тот его беспричинно оскорбил, убивать его не хотел. Как имущество потерпевшего оказалось в его съёмной квартире пояснить не смог.
Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.