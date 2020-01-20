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Житель Плесецкого р-на получил 7 лет за попытку убийства и грабеж

 Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за преступления против собственности 42-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство) и ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Следствием и судом установлено,  что 3 ноября 2018 года вечером в СОТ «Строитель» в поселке Шелекса Плесецкого района осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес не менее 3 ударов ножом в область жизненно-важных органов хозяину дачи. После совершения покушения на убийство он в присутствии гостей и раненого забрал его мобильный телефон, ноутбук и модем общей стоимостью 23420 рублей и  скрылся с места преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению. Благодаря вмешательству очевидцев преступления и  современно оказанной медицинской помощи, потерпевший  остался жив.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия и в суде подсудимый свою вину не признал и пояснил, что нанес удары ножом ранее незнакомому хозяину дачи, так как тот его беспричинно оскорбил, убивать его не хотел. Как имущество потерпевшего оказалось в его съёмной квартире пояснить не смог.

Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области подсудимому  по совокупности преступлений назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

04 июнь 09:00 | : Происшествия

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