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В НАО 12-летний мальчик убил друга на охоте за гусями

2 июня 2020 года утром в трех километрах от поселка Усть-Кара Ненецкого автономного округа в тундре обнаружено тело 17-летнего местного жителя с огнестрельным ранением головы. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

На место происшествия в поселок Усть- Кара, который находится в 520 километрах от города Нарьян-Мара,  авиатранспортом вылетела следственно-оперативная группа. В ходе следственно-оперативных  действий, проведенных совместно с сотрудниками органов полиции и Управления Росгвардии по НАО, установлена причастность к причинению смерти 12-летнего подростка.

По предварительной информации, из-за неосторожного обращения с ружьем во время охоты на гусей 12-летний подросток причинил смертельное огнестрельное ранение 17-летнему знакомому. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу.  Назначены экспертизы.

03 июнь 11:28 | : Происшествия

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