В НАО 12-летний мальчик убил друга на охоте за гусями

2 июня 2020 года утром в трех километрах от поселка Усть-Кара Ненецкого автономного округа в тундре обнаружено тело 17-летнего местного жителя с огнестрельным ранением головы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
На место происшествия в поселок Усть- Кара, который находится в 520 километрах от города Нарьян-Мара, авиатранспортом вылетела следственно-оперативная группа. В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками органов полиции и Управления Росгвардии по НАО, установлена причастность к причинению смерти 12-летнего подростка.
По предварительной информации, из-за неосторожного обращения с ружьем во время охоты на гусей 12-летний подросток причинил смертельное огнестрельное ранение 17-летнему знакомому.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены экспертизы.