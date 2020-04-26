Архангелогородец в подвале дома забил товарища трубой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 43-летнего безработного жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием установлено, что 13 ноября 2019 года ночью у жилого дома по проспекту Новгородский в городе Архангельске подозреваемый на почве личной неприязни, в ходе ссоры нанес не менее 11 ударов металлической трубой в область головы и тела 44-летнему знакомому. Полагая, что потерпевший мертв, обвиняемый скрылся с места преступления. Утром дворник обнаружил на улице избитого мужчину и вызвал бригаду скорой медицинской помощи. 25 февраля 2020 года от полученных травм пострадавший скончался в медицинском учреждении не выходя из комы.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину. Он пояснил следователю, что между ним и потерпевшим после совместного употребления спиртных напитков в подвале жилого дома произошла словесная ссора. Затем на улице он его избил подручным предметом.
На период следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.