Простодушная жительница Архангельска купилась на новую рекламу «МММ»

По словам пенсионерки, в начале марта ей позвонил неизвестный и спросил, являлась ли она участницей финансовой пирамиды «МММ». Услышав утвердительный ответ, собеседник сообщил, что в связи со смертью организатора фирмы всем ее участникам возвращаются дивиденды по вкладам и он, якобы, эти деньги уже получил. Также мужчина сказал, что он с товарищами возобновляет работу «МММ», но под другим названием. Имя женщины якобы есть в списке и поэтому его компания готова выплатить все начисленные за все время дивиденды - 670 тысяч рублей. Женщина поверила, решив, что если добавит эту сумму к своим накоплениям, то сможет улучшить жилищные условия.
На следующий день пенсионерке перезвонил другой мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил о поступлении на ее имя 670 тысяч рублей. Чтобы их получить, необходимо оформить страховой договор на сумму 22 тысячи и перевести деньги на указанный им номер счета. Женщина выполнила все указания. Затем понадобились деньги для оформления документов, возникали другие непредвиденные расходы. В результате в течение месяца женщина переводила деньги аферистам, совершив в общей сложности более 30 транзакций на общую сумму свыше четырех миллионов рублей. Для этого она оформляла кредиты в различных финансовых учреждениях и занимала денежные средства у родственников и знакомых.
Только когда неизвестные сообщили ей, что вернут деньги после окончания карантина, а банки начали требовать погашения кредитов, женщина осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
По данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Проводится расследование.
Внимание! Сотрудники органов внутренних дел напоминают гражданам о необходимости быть бдительными.
- Проверяйте любую информацию, поступающую вам по телефону, в достоверных источниках.
- Не совершайте операции, связанные с распоряжением вашими финансами, спонтанно и по указанию неизвестных вам лиц, кем бы они не представлялись. Все подобные вопросы необходимо решать в отделении банка.
- Все финансовые операции, связанные с перемещением денежных средств, дивидендами, процентами по счетам и различными компенсациями, банки производят только в офисах, не требуя за это дополнительную плату.
- Помните, что возможности IP-телефонии позволяют злоумышленникам подменять свои номера на короткие номера банков или экстренных служб.