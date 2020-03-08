Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Простодушная жительница Архангельска купилась на новую рекламу «МММ»

По словам пенсионерки, в начале марта ей позвонил неизвестный и спросил, являлась ли она участницей финансовой пирамиды «МММ». Услышав утвердительный ответ, собеседник сообщил, что в связи со смертью организатора фирмы всем ее участникам возвращаются дивиденды по вкладам и он, якобы, эти деньги уже получил.  Также мужчина сказал, что он с товарищами возобновляет работу «МММ», но под другим названием. Имя женщины якобы есть в списке и поэтому его компания готова выплатить все начисленные за все время дивиденды - 670 тысяч рублей. Женщина поверила, решив, что если добавит эту сумму к своим накоплениям, то сможет улучшить жилищные условия.

На следующий день пенсионерке перезвонил другой мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил о поступлении на ее имя 670 тысяч рублей. Чтобы их получить, необходимо оформить страховой договор на сумму 22 тысячи и перевести деньги на указанный им номер счета. Женщина выполнила все указания. Затем понадобились деньги для оформления документов, возникали другие непредвиденные расходы.  В результате в течение месяца женщина переводила деньги аферистам, совершив в общей сложности более 30 транзакций на общую сумму свыше четырех миллионов рублей. Для этого она оформляла кредиты в различных финансовых учреждениях и занимала денежные средства у родственников и знакомых.

Только когда неизвестные сообщили ей, что вернут деньги после окончания карантина, а банки начали требовать погашения кредитов, женщина осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

По данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Проводится расследование.

Внимание! Сотрудники органов внутренних дел напоминают гражданам о необходимости быть бдительными.

- Проверяйте любую информацию, поступающую вам по телефону, в достоверных источниках.

- Не совершайте операции, связанные с распоряжением вашими финансами, спонтанно и по указанию неизвестных вам лиц, кем бы они не представлялись. Все подобные вопросы необходимо решать в отделении банка.

- Все финансовые операции, связанные с перемещением денежных средств, дивидендами, процентами по счетам и различными компенсациями, банки производят только в офисах, не требуя за это дополнительную плату.

- Помните, что возможности IP-телефонии позволяют злоумышленникам подменять свои номера на короткие номера банков или экстренных служб.  

16 апрель 09:25 | : Происшествия

Главные новости


Смех во время чумы. «Сказки бабушки Галины» (экстренный противовирусный выпуск)
Предприниматели Архангельский области знают, как спасти малый и средней бизнес. В отличии от чиновницы Гореловой.
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2020 (158)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20