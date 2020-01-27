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«Мы – дружный город». Религиозные деятели Архангельска осудили поджог архангельской синагоги

Священник Андрей Слиняков представил Архангельскую епархию на встрече деятелей религиозных конфессий и национально-культурных автономий в региональном отделении партии «Единая Россия».

Участники заседания осудили действия злоумышленника, совершившего поджог Еврейского культурного центра в Архангельске.  

Отец Андрей подчеркнул, что в непростое время человек может проявить свои лучшие качества, достоинство и миролюбие, но может и открыть в себе темные стороны.

«Мы не можем мириться с такими фактами, ведь Архангельск – многонациональный город, который исторически живет в мире, согласии и взаимном уважении к людям разных религий и национальностей», – отметил председатель совета сторонников партии «Единая Россия», заместитель председателя областного Собрания депутатов Александр Дятлов.

В разговоре приняли участие председатель Совета национальностей Архангельской области Мамикон Гекчян, представители правительства Архангельской области и правоохранительных органов региона.

В принятом по итогам встречи заявлении, в частности, говорится:

«Архангельск всегда жил и живет в межконфессиональном и национальном единстве. Этому способствуют позиция и активная многообразная деятельность национально-культурных автономий, представителей различных конфессий, Совета национальностей Архангельской области, правительства региона и областного Собрания депутатов, администрации Архангельска и городской Думы.  

Архангельск – город многонациональный и дружный. Здесь живут русские, украинцы, азербайджанцы, татары, белорусы, грузины, армяне и представители многих других национальностей. В обществе создается атмосфера уважения к традициям, обычаям, праздникам различных народов. Мы все – жители одной большой страны и города Архангельска, с устоявшимися традициями согласия и дружбы. У нас общими усилиями строятся религиозные здания, где совершаются религиозные обряды и формируется терпимость и уважение к традициям различных религий нашего многонационального народа.

За последнее десятилетие в Архангельске построены новые православные храмы, мечеть, синагога «Звезда Севера», общими усилиями жителей Поморья строится главный православный собор. При этом свою роль представители религиозных общин видят в широком общественном диалоге. Поэтому, например, синагога стала Еврейским культурным центром, который объединил людей различных верований и служит миру и согласию в обществе.

Межконфессиональный диалог, межнациональный мир и согласие кропотливо выстраивают тысячи людей, а злодейский поджог преступник-одиночка совершил под покровом ночи. Поэтому невозможно разрушить наше единство, традиции жить, руководствуясь идеалами человеколюбия и мирного строительства общества. На Русском Севере нет места проявлениям экстремизма и вражды между национальностями и представителями религиозных конфессий.

Осуждая действия преступника, мы надеемся, что правоохранительные органы в кратчайшие сроки выявят и накажут злоумышленника, посягнувшего на святые чувства людей. А жителей Архангельска призываем к терпимости, миру и согласию, ведь всех нас объединяет любовь к людям, к нашей малой родине – Северу, богатому своими духовно-нравственными устоями».  

15 апрель 09:13 | : Происшествия / Верую

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