Сотрудник ГИБДД продал жительнице Архангельска водительские права за 5 тысяч

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГИБДД ОМВД России по Устьянскому району, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
По версии следствия, подозреваемый, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, действуя из корыстных побуждений, оформил подложные документы о сдаче всех необходимых экзаменов на право управления транспортными средствами без личного участия жительницы города Архангельска. На основании указанных документов женщине было выдано водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категорий «В», «В1» и «М».
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОРЧ СБ УМВД России по Архангельской области.
В ходе допроса бывший сотрудник ГИБДД признал свою вину и пояснил следователю, что за пять тысяч рублей согласился помочь знакомому в получении водительских прав жительницей города Архангельска.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.