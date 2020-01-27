Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске раскрыто старое убийство таксиста

28 мая 2015 года на территории лесозавода в Маймаксанском округе города Архангельска рядом с автомобилем ВАЗ «2110» обнаружено тело водителя транспортного средства, со множественными ножевыми ранениями. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Благодаря системной работе, направленной на раскрытие преступлений прошлых лет, в текущем году в ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий, проведенных отделением по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет регионального Следственного управления при активном участии следователей-криминалистов отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Санкт-Петербурге) Главного управления криминалистки (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации совместно с сотрудниками органов внутренних дел, установлена причастность к убийству 21-летнего жителя города Архангельска.

Следователю удалось установить контакт с подозреваемым, который под тяжестью собранных доказательств, включая результаты дактилоскопической экспертизы (его отпечатки пальцев совпали с отпечатками, обнаруженными на месте преступления), дал признательные показания.

В ходе допроса он пояснил следователю, что в мае 2015 года, когда ему было 16 лет, обратился к водителю такси с просьбой отвезти в Маймаксанский округ города Архангельска. Во время поездки он обнаружил, что у него нет с собой денег, чтобы расплатиться с водителем. Из-за этого между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес водителю несколько ударов ножом, после чего скрылся с места преступления, избавившись от ножа. В содеянном раскаивается, объясняет свои действия шоковым состоянием и неправильным поведением водителя такси.

В отношении подозреваемого судом на основании ходатайства следователя  избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.

31 март 10:01 | : Происшествия

Главные новости


Мэрия Архангельска оповещает: В детских садах будут открыты только дежурные группы
Тест на коронавирус у 21-летней котлошанки подтвердился. Ищут ее попутчиков
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)

Деньги


все материалы
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20