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После вмешательства ОНФ суд в Архангельске постановил снести ветхую водонапорную башню

После вмешательства активистов Общероссийского народного фронта в Архангельской области районный суд Архангельска согласился с наличием угрозы жизни и здоровью граждан и постановил снести аварийное здание водонапорной башни на проспекте Новгородском, 173, строение 1. Ранее жители областного центра сообщили общественникам о разрушающемся и неогороженном должным образом здании башни, с которого падают кирпичи, подвергая опасности людей.

 

Напомним, еще в августе 2016 г. эксперты Народного фронта в ходе проверки после поступившей жалобы жильцов вышеуказанного дома убедились, что с водонапорной башни падают кирпичи, территория не огорожена в достаточной степени, а экспертиза строения не проводилась уже давно. Башня не несла функцию инфраструктурного объекта, была построена еще до войны и, по сути, ее нужно было демонтировать.

 

Общественники выяснили, что башня являлась собственностью частного лица, который не выполнял требований по содержанию фасадов объектов нежилого фонда даже после наложения административного штрафа.

 

В 2017 г. после обращения активистов ОНФ городская прокуратура установила, что техническое состояние башни обусловлено наличием различного рода дефектов, это создает угрозу жизни и здоровью граждан. В Новодвинский городской суд было направлено исковое заявление к собственнику данного сооружения о приведении здания в техническое состояние, отвечающее требованиям безопасности. Однако по определенным причинам собственник не смог самостоятельно решить вопрос.

 

«Прошло достаточно много времени и вот только теперь суд принял единственно верное решение о сносе башни. По счастливой случайности, за это время никто не пострадал. Теперь возникает новый вопрос: как долго власти города будут разумывать о демонтаже объекта. Промедления не должно быть – рядом детский сад и жилые дома. В будущем подобные прецеденты должны решаться быстрее, иначе последствия могут быть трагичны», - прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Сергей Альбицкий.

 

Активисты ОНФ намерены держать на контроле снос водонапорной башни.

24 март 14:03 | : Происшествия

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