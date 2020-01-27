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Архангельский моряк привез из дальних стран подозрение на коронавирус

Такую информацию подтвердили в Архангельской областной клинической больнице, где на данный момент в инфекционном отделении находятся две пациентки с уже подтвержденным диагнозом, о чем мы сообщали ранее.

Мужчина прибыл в столицу Поморья в составе экипажа судна, находившегося в загранплавании. Симптомы болезни проявились еще на борту. На суше он стразу же был изолирован.

Какие страны посетил его корабль, пока не разглашается.

На данный момент ожидаются результаты соответствующего теста.

Исходя из Указа губернатора региона, все моряки, прибывающие из плаваний, подлежат обязательному двухнедельному карантину. Судя по всему, этому экипажу предстоит принудительная изоляция, как контактировавшим с заболевшим.

24 март 13:51 | : Происшествия

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