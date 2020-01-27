В Приморском районе схвачен грабитель дач. Можете поискать свои вещи...

Сотрудниками отдела полиции по Приморскому району УМВД России по Архангельской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан мужчина, который подозревается в совершении серии краж на территории нескольких дачных кооперативов.
Как следует из материалов уголовного дела, неизвестные путем взлома проникали в частные дома, расположенные в садовых товариществах «Черемушки», «Ильма», «Ягодник» и похищали оттуда бытовые приборы, велосипеды, инструменты и продукты питания.
– Во второй половине ноября прошлого года мы приехали с женой на дачу и обнаружили, что «вскрыты» баня, сарай и подсобное помещение, нет электроинструментов. Мы сразу же позвонили в полицию, прибыла следственно-оперативная группа, – рассказывает архангелогородец Владимир Васильевич.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступлений был задержан 33-летний житель областного центра. Ранее мужчина уже был неоднократно судим, в том числе за аналогичные преступления. По его словам, все украденные вещи он продавал.
В ходе обысков полицейские изъяли большое количество похищенного электроинструмента и бытовой техники. Несколько владельцев уже установлены. Один из них – Владимир Васильевич.
– Часть пропажи полицейские обнаружили сразу, видимо, злоумышленник не успел их далеко унести. Потом в течение месяца вернули еще часть вещей. А буквально несколько дней назад – последнюю похищенную вещь – циркулярную пилу. Хочется сказать большое спасибо сотрудниками полиции за их работу, помощь и понимание, – говорит архангелогородец.
По словам следователя следственного отдела ОМВД России «Приморский» лейтенанта юстиции Василия Земцовского, по фактам краж возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Расследование продолжается.
Сотрудники полиции просят граждан, опознавших свои вещи (фотоальбом изъятых вещей), обратиться в отдел полиции по Приморскому району по телефонам: 8(8182) 28-59-69 или 20-06-11.