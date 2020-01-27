Официально о Худякове

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22 февраля около 19.45 в городе Архангельске на перекрестке улицы Садовой и Троицкого проспекта произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200» допустил наезд на переходящую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу женщину 1954 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия. В нарушение Правил дорожного движения водитель скрылся с места ДТП. Вскоре сотрудниками полиции разыскиваемый автомобиль с характерными механическими повреждениями был обнаружен на улице Сибиряковцев. Спустя некоторое врямя владелец указанного транспортного средства – архангелогородец 1981 года рождения – был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения). Санкцией статьи предусмотрено наказание от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Сегодня в отношении предполагаемого виновника аварии Октябрьским районным судом г. Архангельска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

(фото телекомпании «Поморье»)

28 февраль 17:09 | : Происшествия

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