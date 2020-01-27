И связи не помогут. Система «Безопасный город» отомстила Константину Худякову за подставы

Напомним, в предпраздничный вечер, 22 февраля, джип иностранного производства, несясь на большой скорости по центру Архангельска, невзирая на дорожные знаки и пешеходный переход, сбил пожилую женщину, выгуливающую домашних питомцев. Пострадавшая и одна из собак скончались.
Цинизм совершенного усугубляется тем, что перед несчастными дорогу по «зебре» пересекала семья с маленькими детьми… от трагедии их спасли буквально пара метров. Водитель даже не подумал остановиться.
Позже дорогое авто было найдено брошенным на другой улице. Оперативники установили попытку скрутить номера, судя по всему, ночной убийца пытался инсценировать угон.
Очень быстро стало известно имя хозяина. Им оказался строительный подрядчик Константин Худяков, которого спецслужбы в течении долгого времени использовали в оперативных комбинациях для «подстав» - Худяков провоцировал известных лиц на получение взятки.
Интересно, что, когда наша редакция назвала в публикации вещи своими именами, у мерзавца в соцсетях нашлись защитники из числа юристов, квалифицировавшие действия Худякова в уголовных делах по коррупции не «провокацией», а «добровольной помощью следственным органам». Видимо, профессиональное выгорание не позволяет им понять разницу между двумя этими понятиями…
С самого начала общество было взволнованно тем, что дело Худякова будет спущено «на тормозах» из-за заступничества высоких покровителей в ФСБ и областном Собрании (спикер Екатерина Прокопьева). Но, после появления большого материала о случившемся в федеральном выпуске телеканала «Россия-24», в котором говорилось практически тоже самое, о чем в эти дни пишут в социальных сетях, вероятность такого исхода оценивается нашими наблюдателями, как ничтожная.
Символично, что преступление Худякова зафиксировала система «Безопасный город», при монтаже которой он подставил тогдашнего директора архангельского МУП «Горсовет» Романа Захарова, отбывавшему наказание в одной из колоний.
Ирония судьбы, или Сколь веревочка не вейся…