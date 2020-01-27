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Пьяный ухарь из Северодвинска раздел на улице подростков

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 21-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствием установлено, что 19 октября 2019 года вечером возле одного из домов по проспекту Морской в городе Северодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись стеклянной бутылкой, напал на троих юношей в возрасте от 15 до 17 лет. Угрожая бутылкой, он потребовал передать ему предметы их одежды. Получив отказ, сбил одного из ребят с ног, после чего ударил несколько раз бутылкой по голове и избил ногами. Опасаясь за свою жизнь, несовершеннолетние отдали ему личные вещи: куртки, джинсы, кроссовки всего на общую сумму более 18 тысяч рублей. Обвиняемый с похищенным с места преступления скрылся, распорядившись им по своему усмотрению.

В ходе допросов подследственный свою вину признал частично и пояснил следователю, что часть вещей, похищенных у ребят, стал носить сам, что не подошло по размеру - продал через сеть Интернет.

26 февраль 09:46 | : Происшествия

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