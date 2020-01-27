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Виноградовский район: Наглый пацан оскорбил участкового

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Виноградовского района, подозреваемого  в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).

По версии следствия, в комнате общежития техникума в поселке Березник Виноградовского района подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбросал вещи и сломал мебель, в связи с чем вахтер учреждения была вынуждена вызвать сотрудников полиции. Участковый уполномоченный полиции пресек противоправные действия нарушителя порядка. Несовершеннолетний подозреваемый в присутствии посторонних лиц оскорбил представителя власти, выражаясь в его адрес нецензурной бранью. Юношу доставили в больницу до вытрезвления.

В ходе допроса несовершеннолетний подозреваемый, который состоит на профилактических учётах, признал свою вину, раскаялся в содеянном и объяснил свои действия алкогольным опьянением.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и причин и условий, способствовавших совершению несовершеннолетним противоправных действий.

21 февраль 08:57 | : Происшествия

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